Handball Champions League: Kiel bricht in Veszprem ein

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat auch das nächste Topspiel in der Champions League verloren und nach der vierten Pleite im achten Gruppenspiel nur noch geringe Chancen auf den direkten Einzug ins Viertelfinale.

Die Kieler unterlagen nach einer schwachen zweiten Halbzeit beim ungarischen Meister KC Veszprem 33:41 (19:19) und liegen schon sechs Punkte hinter dem zur direkten Viertelfinal-Qualifikation nötigen zweiten Platz zurück

Sechs Tage nach dem 25:29 beim Tabellenführer FC Barcelona zeigte der THW defensiv viele Schwächen. Diese nutzten die Ungarn um ihren besten Werfer Petar Nenadic gnadenlos aus - der frühere Berliner erzielte zehn Tore. Bester Torschütze der Kieler war Niklas Ekberg mit sieben Treffern.

Kiel muss nun zumindest Platz sechs in der Gruppe B sichern, um über die Play-offs noch die Runde der letzten Acht erreichen zu können.

Im Hinspiel hatten sich Kiel und Veszprem noch 31:31 getrennt. Gelegenheit zur Revanche haben die Norddeutschen noch in der Champions League der vergangenen Saison. Beim Final Four Ende Dezember in der Kölner Lanxess Arena trifft der THW im Halbfinale auf die Ungarn.