Veszprem - THW Kiel: Handball-Champions League heute live im TV und Livestream

In der Handball-Champions-League trifft THW Kiel heute auf den Gruppenzweiten KC Veszprem. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream sehen könnt.

KC Veszprem gegen THW Kiel: Uhrzeit, Ort, Spieltag

Der deutsche Rekordmeister THW Kiel ist am heutigen Mittwoch (2. Dezember) in der Champions League zu Gast beim KC Veszprem. Das Spiel des 9. Spieltags wird im ungarischen Veszprem ab 18.45 Uhr ausgetragen.

Am 6. Spieltag trennten sich die beiden Mannschaften unentschieden (31:31).

© imago images / Claus Bergmann

KC Veszprem gegen THW Kiel: Heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN überträgt das heutige Champions-League-Spiel der Kieler live und in voller Länge. Das Kommentatoren-Duo bestehend aus Sascha Staat und dem Experten Maik Thiele stimmt die Zuseher vor ihren Bildschirmen rund 15 Minuten vor Spielbeginn auf das Spiel ein und kommentiert dann das Duell.

Deutsche Handballfans können auf DAZN zudem auch den SC Magdeburg, die Rhein-Neckar-Löwen und die Füchse Berlin in der EHF European League verfolgen. Vor allem aber in Sachen Fußball hat das "Netflix des Sports" so einiges zu bieten. Darunter Spiele der Champions League, Europa League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Primera Division sowie die Nations League und Länderspiele.

Weitere Sportarten, die DAZN im Angebot hat, sind unter anderem Wrestling, MMA, American Football, Eishockey, Rugby, Tennis, Darts, Radsport, Boxen und Wintersport.

Das DAZN-Abonnement, das im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro kostet, kann einen Monat lang kostenlos getestet werden.

Handball-Champions-League: Die Spiele des 9. Spieltags

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Gruppe 2.12. 18.45 Uhr Aalborg AB Handbold FC Barcelona B 2.12. 18.45 Uhr MKB Veszprem KC THW Kiel B 2.12. verlegt RK Zagreb HBC Nantes B 3.12. 18.45 Uhr Brest HC Meschkow Elverum Handball A 3.12. 18.45 Uhr SG Flensburg-Handewitt SC Pick Szeged A 3.12. 18.45 Uhr Paris Saint-Germain KS Vive Kielce A 3.12. 18.45 Uhr HC Motor-ZNTU-ZAS Saporischja Celje Pivovarna Lasko B 4.12. verlegt FC Porto HC Vardar PRO Skopje A

THW Kiels Gruppe B im Überblick

THW Kiel steht nach sieben Spielen in der Tabelle auf Platz vier. Der heutige Kontrahent aus Ungarn befindet sich mit nur einer Niederlage auf Rang zwei.