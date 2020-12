Der THW Kiel greift beim Final Four in der Lanxess Arena in Köln nach dem Titel der Champions-League-Saison 2019/20. Hier könnt Ihr das Finale gegen den FC Barcelona im Liveticker verfolgen.

THW Kiel - FC Barcelona: Finale beim Champions-League-Final-Four heute im Liveticker - Vor Beginn

Durch das knappe 36:35 nach Verlängerung gegen Veszprem ist der THW Kiel erst gestern in das Endspiel eingezogen. Darin ist man der klare Underdog gegen das Star-Ensemble des FC Barcelona. Dort steht unter anderem Aron Palmarsson unter Vertrag, der mit Kiel schon 2010 und 2012 die Champions League gewonnen hat.

Los geht es heute Abend um 20.30 Uhr in der Kölner Lanxess Arena.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Endspiels des Final-Four-Turnier zwischen dem THW Kiel und dem FC Barcelona.

THW Kiel - FC Barcelona: Finale beim Champions-League-Final-Four heute live im TV und Livestream

Eurosport zeigt die Partie heute live im Free-TV. Der Sportsender hat zudem über den Eurosport Player einen Livestream im Programm, der jedoch kostenpflichtig ist.

Ebenfalls einen Livestream bietet DAZN an. Durch die Kooperation mit Eurosport ist das Match auf der Plattform abrufbar. DAZN könnt Ihr übrigens die ersten 30 Tage lang kostenlos testen.

Handball, Final Four der Champions League heute live: Spielplan