THW Kiel beim Champions League Final Four: Ort, Datum, Termin, TV-Übertragung

Für den deutschen Rekordmeister THW Kiel geht es in der EHF Champions League Final4 um den Titel in der Königsklasse des Handballs. Wir haben alle Infos zum Ort, Datum, Termin und der TV-Übertragung des Final Fours.

THW Kiel beim Champions League Final Four

Nachdem die gesamte Mannschaft des THW Kiels in Quarantäne musste, meldeten sich die Zebras beim 34:27-Erfolg in Stuttgart mit einem Ausrufezeichen in der Handball-Bundesliga zurück. Nun wartet auf die Mannschaft von Filip Jicha das Saisonhighlight. Beim Final4 in Köln will das beste deutsche Team zeigen, das es mit den ganz Großen des Handballs mithalten kann.

Das Final Four sollte ursprünglich im September stattfinden und wurde nun auf den 28. und 29. Dezember gelegt. Austragungsort ist die Multifunktionsarena in der Kölner Innenstadt, nahe des Rheinufers, die Lanxess Arena.

"Das Forum Club Handball unterstützt vollumfänglich die Entscheidung das Velux EHF Final4 durchzuführen", so Gerd Butzeck, Geschäftsführer des Forum Club Handball, für die in diesem organisierten Proficlubs. "Die Bedeutung des Events reicht über den Spielfeldrand heraus. Die Durchführung in Köln im Dezember unterstreicht die Botschaft, dass der Handball zurück ist."

THW Kiel beim Champions League Final Four: Ort, Datum, TV-Übertragung

Ort: Lanxess Arena Köln

Lanxess Arena Köln Datum: Montag 28. Dezember und Dienstag 29. Dezember

Montag 28. Dezember und Dienstag 29. Dezember TV-Übertragung: Live bei Eurosport (über DAZN erreichbar)

Live bei Eurosport (über erreichbar) Teilnehmer: THW Kiel, FC Barcelona, PSG, Telekom Veszprem

© imago images

THW Kiel beim Champions League Final Four: Wiedergutmachung für 2016

Etwas über vier Jahre ist es her, dass der THW zuletzt im Final4 auftauchte, damals ging das Halbfinale mit 28:31 in der Verlängerung verloren. Gegner damals: Veszprem.

Nun kommt es zur Chance auf Wiedergutmachung, denn: Gegen die Ungarn geht es auch in diesem Jahr wieder. Anwurf ist am Montag, den 28. Dezember, um 20.30 Uhr.

THW Kiel beim Champions League Final Four live auf DAZN

Das Spektakel aus der Rheinmetropole wird live und exklusiv bei Eurosport zu sehen sein. Die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 sind live beim Streaminganbieter DAZN zu sehen. Hier verpasst Ihr keine Minute vom Final Four.

Das "Netflix des Sports" hat aber auch US-Sport (MLB, NFL, NHL), Boxen, WWE, UFC, Tennis im Angebot. Den ersten Monat könnt Ihr den Dienst kostenlos testen. Danach kostet DAZN entweder 11,99 Euro im Monat, alternativ müsst ihr 119,99 Euro im Jahr bezahlen. Hier kommt Ihr zum kostenlosen Probemonat!

THW Kiel beim Champions League Final Four: Der Spielplan