Hendrik Pekeler vom THW Kiel exklusiv: "Sander Sargosen ist aktuell der beste Rückraumspieler der Welt"

Nach über einem halben Jahr ohne Pflichtspiel startet der THW Kiel am Donnerstag beim HC Zagreb in die neue Champions-League-Saison (18.45 Uhr live auf DAZN). Im Vorfeld hat Nationalspieler Hendrik Pekeler im Gespräch mit SPOX und DAZN Einblicke in die Vorbereitung und die enormen Belastungen der Handballer gegeben.

Außerdem sprach der 29-Jährige über die Verpflichtung von Handball-Superstar Sander Sagosen, der zur neuen Saison von Paris Saint-Germain nach Kiel wechselte, und den möglichen erneuten Verzicht bei der Weltmeisterschaft, die im Januar 2021 in Ägypten stattfinden wird.

Hendrik Pekeler über ...

... die Rückkehr in den Spielbetrieb: "Die Freude ist natürlich riesig, dass wir jetzt wieder in die Pflichtspiele starten. Wir haben jetzt einige Testspiele gehabt. Nun freuen wir uns, dass wir uns europäisch mit den besten Mannschaften messen können."

... die Zeit ohne Pflichtspiel: "Die Vorbereitung war recht lang und gefühlt war gar kein Ende in Sicht. Deswegen war es eine positive Nachricht, dass die Champions League nun stattfindet, sonst hätten wir noch zwei Wochen länger trainiert. Die Mannschaft ist auf einem guten Niveau."

... Gegner HC Zagreb: "Sie haben einen neuen Trainer bekommen und haben eine junge Mannschaft. Sie werden heiß sein, gegen uns zu spielen. Wir erwarten eine sehr aggressive Mannschaft, die versucht, uns durch ihre Härte einzuschüchtern."

... das Ziel der neuen Champions-League-Saison: "Unser Ziel ist es. in der laufenden Saison das Final Four zu erreichen."

... das Final Four der alten Champions-League-Saison Ende Dezember: "Aufgrund der letzten Saison, in der wir eine starke Gruppenphase gespielt haben, haben wir uns den Einzug ins Final Four verdient. Das ist ein kleines Sahnehäubchen, weil die Austragung des Turniers nicht selbstverständlich war."

Hendrik Pekeler: "Sander ist aktuell der beste Rückraumspieler der Welt"

... Neuzugang Sander Sagosen: "Sander ist aktuell der beste Rückraumspieler der Welt. Er war auch für die Wahl des Welthandballers nominiert. Sander hat das Spiel verstanden. Er weiß, was er zu tun hat. Zudem ist er unheimlich stark im Gegenstoß und sehr gut im Eins-gegen-eins. Er wird für uns eine unheimliche Bereicherung sein."

... die Aufstockung der Liga und die erhöhte Belastung: "Unser Trainer hat vor der Saison mal durchgerechnet, wie viele Spiele wir in dieser Saison absolvieren werden. Auf Vereinsebene werden das rund 63 Spiele sein. Im letzten Jahr wären es 61 gewesen. Die Saison wird nur wesentlich kürzer werden, weil die Weltmeisterschaft, die Olympia-Qualifikation und die Olympischen Spiele vor der Tür stehen. Das größte Problem wird dieses Jahr sein, dass die Regenerationsphase wesentlich kürzer ausfallen wird."

... einen möglichen Verzicht auf die Weltmeisterschaft: "Grundsätzlich freue ich mich, dass wir wieder spielen dürfen. Wie die Belastung im Dezember aussehen wird, kann ich im Voraus nicht sagen. Ich habe darüber schon mit Alfred gesprochen. Er will die Spieler, die europäisch spielen, so gut wie möglich schonen, dass er diese Spiele auch fit bei den wichtigen Maßnahmen dabei hat."

... die Zuschauerbegrenzung bei Spielen: "Wir haben am Wochenende in Berlin vor 400 Zuschauern gespielt. Das hat sich schon bemerkbar gemacht, dass wenigstens einige Leute in der Halle waren und ein bisschen Stimmung gemacht haben. Natürlich wird das eine Anpassung werden. Ich habe noch nie in einer Wunderino-Arena (die Halle des THW Kiel, Anm. d. Red.) gespielt, die nicht ausverkauft war. Das wird für uns alle ein ganz neues Bild sein. Die Auswärtsmannschaft spielt ja auch nicht vor vielen Leuten, von daher sehe ich da keinen Wettbewerbsvorteil."

