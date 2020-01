"Aus Loch gekrochen": Pekeler attackiert Prokop-Kritiker Stephan heftig

Nationalspieler Hendrik Pekeler hat Ex-Welthandballer Daniel Stephan wegen dessen Kritik an Bundestrainer Christian Prokop heftig attackiert. "Man hört von ihm elf Monate im Jahr gar nichts. Und dann bei einer EM ist er der erste, der aus seinem Loch gekrochen kommt und meint, das Maul aufreißen zu müssen", sagte Pekeler dem ARD-Hörfunk am Dienstag.

Die Kritik von Stephan, der Prokop nach dem verpassten EM-Ziel Halbfinale infrage gestellt hatte, ist für Pekeler der Aufreger des Turniers.

Kretzsche ätzt gegen Journalisten: "Ihr habt keine Eier in der Hose"

"Ich glaube, er war ein richtig guter Handballer. Aber seitdem hat er nicht dazu beigetragen, dass die Sportart in Deutschland wächst oder weiter vorangebracht wird", sagte Pekeler: "Deswegen kann man das, was er sagt, nicht mehr für voll nehmen."

Stephan bekräftigte derweil seine Kritik an Prokop gegenüber Sport1. "Meine Kritik hatte nicht explizit mit dem Kroatien-Spiel zu tun. Man muss die Entwicklung von der EM 2018 über die Weltmeisterschaft in Deutschland bis zur EM hier in Österreich sehen." Bei der EM habe man "die Vorrunde total verschlafen, das darf nicht passieren", führte Stephan aus.

In Richtung DHB-Vize Bob Hanning, der ihn ebenfalls angegangen war, meinte Stephan: "Ich habe natürlich gehört, was er gesagt hat. Er sagt ja immer sehr viel, aber für mich ist das kein Problem."