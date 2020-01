Ihr wollt das erste Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft in der Hauptrunde gegen Weißrussland heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Mit SPOX verpasst Ihr garantiert nichts.

Wer zeigt / überträgt das DHB-Team gegen Weißrussland heute live im TV oder Livestream?

Deutschland gegen Weißrussland lautet das erste Spiel des DHB-Teams in der Hauptrunde der Handball-EM.

Das Spiel könnt Ihr wie gewohnt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen verfolgen. Anpfiff der Partie ist am heutigen Donnerstag, 16. Januar 2020, um 20.30 Uhr. Die ARD beginnt bereits ab 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung und überträgt das Duell live und in voller Länge. Außerdem bietet das Erste einen kostenlosen Livestream auf der Homepage angeboten. Hier geht's zum Stream.

Im Livestream der ARD könnt Ihr heute zudem ab 18.15 Uhr das Duell der nächsten Gegner des DHB-Teams, Österreich gegen Kroatien, live verfolgen.

Wenn euch das noch nicht genug ist, könnt Ihr die dritte Partie des Tages mit dem vierten Gegner der Deutschen, den Tschechen, gegen Spanien auf sportdeutschland.tv sehen.

Deutschland vs. Weißrussland im SPOX-Liveticker

DHB-Team: Die Hauptrundengegner

Weißrussland, Kroatien, Österreich und Tschechien: So lauten die kommenden Gegner der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Handball-Europameisterschaft in Österreich, Norwegen und Schweden. Gegen den Fünften aus der Gruppe, Spanien, muss das DHB-Team in der Hauptrunde nach der 26:33-Niederlage in der Vorrunde nicht erneut antraten. Die Gegner im Überblick:

Platz Gruppe Team Ergebnis gegen direkten Gegner Punkte 1 A Kroatien 31:23 (gegen Weißrussland) 2 2 C Spanien 33:26 (gegen Deutschland 2 3 C Deutschland 26:33 (gegen Spanien) 0 4 A Weißrussland 23:31 (gegen Kroatien) 0 5 B Österreich 32:29 (gegen Tschechien) 2 6 B Tschechien 29:32 (gegen Österreich) 0

Handball-EM: Der Terminplan des DHB-Teams

Die genauen Anwurfzeiten der Hauptrunden-Partien gibt's hier im Überblick:

Datum und Uhrzeit Team 1 Team 2 16. Januar 2020, 20.30 Uhr Weißrussland Deutschland 18. Januar 2020, 20.30 Uhr Kroatien Deutschland 20. Januar 2020, 20.30 Uhr Österreich Deutschland 22. Januar 2020, 20.30 Uhr Tschechien Deutschland

Handball-EM: Der Terminplan

