Neben dem Spiel des DHB-Teams gegen Weißrussland finden heute zwei weitere Partien bei der Handball-EM statt. Wir zeigen, wie Ihr heute alle Spiele live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Deutschland gegen Weißrussland, Österreich gegen Kroatien und Spanien gegen Tschechien: Bei der Handball-EM geht es am ersten Spieltag der Hauptrunde gleich richtig zur Sache.

Handball-EM heute live im TV und Livestream

So könnt Ihr alle Partien am heutigen Tag live verfolgen:

Auch die erste Partie der deutschen Mannschaft in der Hauptrunde wird live und in voller Länge von den Öffentlich-Rechtlichen übertragen. Wie schon in der Vorrunde wechseln sich die und das von Partie zu Partie ab. Das Spiel gegen Weißrussland läuft ab 20.15 Uhr live im Ersten. Zusätzlich bietet der Free-TV-Sender einen kostenlosen Livestream an. Hier geht's zum ARD-Stream. Österreich - Kroatien: Ebenfalls im kostenfreien Livestream der ARD gibt's heute ab 18.15 Uhr das Spiel der Österreicher zu sehen.

Ebenfalls im kostenfreien Livestream der ARD gibt's heute ab 18.15 Uhr das Spiel der Österreicher zu sehen. Spanien - Tschechien: Die dritte Partie des Tages gibt es wie alle Partien der Handball-EM ohne deutsche Beteiligung beim Streamingportal sportdeutschland.tv zu sehen. Los geht's ab 16 Uhr.

Handball-EM heute im SPOX-Liveticker

Wie bereits zu allen anderen Partien des DHB-Teams bei der Handball-EM 2020 in Österreich, Schweden und Norwegen, bietet SPOX auch zum Spiel gegen Weißrussland einen ausführlichen Liveticker an. Hier geht's zum Liveticker Deutschland - Weißrussland. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr zudem zahlreiche weitere sportliche Highlights.

Handball-EM: Der Modus in der Hauptrunde

Nach der Vorrunde ist vor der Hauptrunde: Jeweils die besten Zwei aller Gruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde. Dabei wird das Ergebnis aus dem direkten Duell der Vorrunde mit in die Hauptrunde genommen. Somit wird ausgeschlossen, dass eine Mannschaft in der Hauptrunde gegen das gleiche Team wie in der Vorrunde antreten muss.

Wiederum die zwei erfolgreichsten Teams der beiden Hauptrundengruppen ziehen anschließend ins Halbfinale ein. Die beiden Gruppen im Überblick:

Hauptrundengruppe I:

Platz Gruppe Team Punkte Direktes Ergebnis 1 A Kroatien 2 31:23 (gegen Weißrussland) 2 C Spanien 2 33:26 (gegen Deutschland) 3 C Deutschland 0 26:33 (gegen Spanien) 4 A Weißrussland 0 23:31 (gegen Kroatien) 5 B Österreich 2 32:29 (gegen Tschechien) 6 B Tschechien 0 29:32 (gegen Österreich)

Hauptrundengruppe II:

Platz Gruppe Team Punkte Direktes Ergebnis 1 D Norwegen 2 34:28 (gegen Portugal) 2 D Portugal 0 28:34 (gegen Norwegen) 3 E - - - 4 E - - - 5 F Slowenien 2 21:19 (gegen Schweden) 6 F Schweden 0 19:21 (gegen Slowenien)

Handball-EM: Der Weg ins Finale

Acht Spiele sind es für die Teams bis zum Finale in Stockholm, drei haben die Mannschaften bereits in der Vorrunde absolviert, jetzt geht es in der Hauptrunde weiter. Alle Termine im Überblick: