Handball-EM 2020: Wo findet die Europameisterschaft statt?

Am 9. Januar beginnt die Handball-Europameisterschaft. Ausgetragen wird das Turnier in drei verschiedenen Ländern. SPOX verrät Euch, welche das sind und gibt weitere Informationen zur EM.

In diesem Jahr treten erstmals 24 Mannschaften bei einer Handball-Europameisterschaft an. Zuvor waren es lediglich 16 Teams.

Handball-EM 2020: Wo findet das Turnier statt?

Gleich drei Nationen teilen sich die Austragung an der diesjährigen Europameisterschaft im Handballl. So gelten Österreich, Norwegen und Schweden als Gastgeber für das Turnier.

Ein klassisches Eröffnungspiel wird es nicht geben, da zwei Begegnungen zur selben Zeit stattfinden. Um 18.15 Uhr trifft Deutschland am 9. Januar auf die Niederlande in Trondheim, während Weißrussland in Graz auf Serbien trifft.

In folgenden Orten wird in der Vorrunde gespielt:

Graz

Wien

Trondheim

Malmö

Göteborg

Die Hauptrunde organisieren dann nur noch Österreich und Schweden. Letztere tragen auch das Halbfinale und Finale aus.

Handball-EM 2020: Zeitraum und Termine

Das Turnier geht vom 9. bis zum 27. Januar - so sieht der genaue Zeitplan aus:

Zeitraum Austragungsorte Runde 9. - 15. Januar Österreich, Schweden, Norwegen Gruppenphase 16. - 22. Januar Österreich, Schweden Hauptrunde 24. Januar Schweden Halbfinale 25. Januar Schweden Spiel um Platz 3 und 5 26. Januar Schweden Finale

Handball-EM live im TV und Livestream

Nachdem es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Problemen bei der Vergabe der TV-Rechte für Großereignisse im Handball kam, einigten sich die Sender zur Handball-EM 2020. So wird das Turnier im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. In Deutschland teilen sich die ARD und das ZDF die Übertragungsrechte für alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Zudem könnt Ihr die Spiele auch im kostenfreien Livestream der Sender sehen.

Wer jede Partie der Europameisterschaft live sehen will, kann auf das kostenlose Streamingportal sportdeutschland.tv zurückgreifen (alle Spiele ohne deutsche Beteiligung live). Zudem besitzt Eurosport Sublizenzen und zeigt 18 Spiele live.

Deutschland in Gruppe C: Spielplan

Unter anderem trifft Deutschland auf Titelverteidiger Spanien. Sollte sich das Team von Trainer Christian Prokop für die Hauptrunde qualifizieren, würde das DHB-Team auf eine der beiden bestplatzierten Mannschaften der Gruppen A und B treffen.

Datum Uhrzeit Heim Gast 9. Januar 18.15 Uhr Deutschland Niederlande 11. Januar 18.15 Uhr Spanien Deutschland 13. Januar 18.15 Uhr Lettland Deutschland

Handball-EM 2020: Der deutsche Kader

Bundestrainer Christian Prokop verzichtete bei seiner Nominierung überraschend auf Silvio Heinevetter und Dario Quenstadt. Stattdessen darf Jogi Bitter, der zuletzt 2014 für die Nationalmannschaft spielte, die Reise antreten.