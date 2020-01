Wer schafft es in die Hauptrunde? Am heutigen Mittwoch, 15. Januar 2020, finden die letzten beiden Spiele in der Gruppenphase der Handball-EM in Österreich, Norwegen und Schweden statt. Danach werden auch die beiden letzten Hauptrunden-Teilnehmer feststehen.

Mit Island, Ungarn, Dänemark und Russland kämpfen am abschließenden Spieltag der Gruppenphase in der Gruppe E gleich vier Teams um den Einzug in die Hauptrunde.

Handball-EM heute live im TV und Livestream

Alle Partien der Handball-EM 2020 mit deutscher Beteiligung könnt Ihr live in den Öffentlich-Rechtlichen verfolgen. Die ARD und das ZDF wechseln sich dabei bei den Übertragungen ab. Außerdem bieten die beiden Free-TV Sender einen Livestream auf ihren Webseiten an. Hier kommt Ihr zu den Livestreams:

Zusätzlich zeigt das Streamingportal sportdeutschland.tv alle Partien der Handball-EM ohne deutsche Beteiligung, somit auch die beiden heutigen Partien: Island - Ungarn und Russland - Dänemark im kostenlosen Livestream.

Handball-EM im Liveticker verfolgen

Handball-EM: Der Spielplan der Gruppe E

Alle Spiele der Gruppe E im Überblick:

Datum und Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 11. Januar 2020, 16 Uhr Ungarn Russland 26:25 11. Januar 2020, 18.15 Uhr Dänemark Island 30:31 13. Januar 2020, 18.15 Uhr Island Russland 34:23 13. Januar 2020, 20.30 Uhr Dänemark Ungarn 24:24 15. Januar 2020, 18.15 Uhr Island Ungarn - 15. Januar 2020, 20.30 Uhr Russland Dänemark -

Handball-EM: Die Gruppe E vor dem letzten Spieltag

Vor dem abschließenden Spieltag ist in der Gruppe E noch alles möglich. Die Tabelle nach den ersten zwei Partien der Teams:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1 Island 2 2 0 0 65:53 12 4 2 Ungarn 2 1 1 0 50:49 1 3 3 Dänemark 2 0 1 1 54:55 -1 1 4 Russland 2 0 0 2 48:60 -12 0

Handball-EM: Der Terminplan

So geht es in den folgenden Tagen nach der Gruppenphase bei der Handball-EM 2020 in Österreich, Norwegen und Schweden bis zum Finale am 26. Januar 2020 weiter. Die wichtigsten Termine im Überblick:

Runde Datum Hauptrunde 16.01. - 22.01. Halbfinale 24.01. Spiel um Platz 3 25.01. Finale 26.01.

Handball-EM: Der Modus in der Hauptrunde

Die beiden Erstplatzierten der Gruppen ziehen in die Hauptrunde ein, die Dritt- und Viertplatzierten scheiden hingegen aus. Zudem nehmen die beiden Gruppenersten das Ergebnis aus ihrem direkten Duell in die Hauptrunde mit und spielen dort nicht noch einmal gegeneinander.

Von der Hauptrunde qualifizieren sich erneut die beiden besten Mannschaften der Gruppen für das anschließende Halbfinale. Folgende Aufeinandertreffen in der Hauptrunde stehen bereits fest:

Hauptrundengruppe 1:

Platz Gruppe Team Punkte Direktes Ergebnis 1 A Kroatien 2 31:23 (gegen Weißrussland) 2 C Spanien 2 33:26 (gegen Deutschland) 3 C Deutschland 0 26:33 (gegen Spanien) 4 A Weißrussland 0 23:31 (gegen Kroatien) 5 B Österreich 2 32:29 (gegen Tschechien) 6 B Tschechien 0 29:32 (gegen Österreich)

Hauptrundengruppe 2: