Handball-EM: Tag 4 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Handball-EM geht am heutigen Sonntag in ihren vierten Spieltag. Welche Partien heute stattfinden und wo Ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Handball-EM: Die Spiele an Tag 4 im Überblick

Die drei Gruppen B, D und F sind heute im Einsatz. Insgesamt werden sechs Partien ausgespielt.

Uhrzeit Gruppe Team 1 Team 2 16 Uhr B Tschechien Nordmazedonien 18.15 Uhr B Österreich Ukraine 16 Uhr D Portugal Bosnien & Herzegowina 18.15 Uhr D Frankreich Norwegen 16 Uhr F Schweiz Polen 18.15 Uhr F Schweden Slowenien

Die Handball-EM heute live im TV und Livestream

Nur eines der heute insgesamt sechs stattfindenden Spiele kann in Deutschland live mitverfolgt werden. Eurosport 1 überträgt die Begegnung zwischen Frankreich und Norwegen live ab 18.15 Uhr aus Trondheim.

Neben dem Eurosport-Channel auf DAZN (wahlweise Eurosport 1 oder Eurosport 2), mit dem Ihr alle Montags- und Freitags sowie fünf Sonntagsspiele der Bundesliga, eine Vielzahl an Tennis- und Wintersport-Events und die Olympischen Spiele 2020 in Tokio miterleben könnt

Egal ob Fußball (Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1, Primera Division), US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL, MLS), Boxen, UFC, Motorsport, Hockey oder Darts - mit DAZN seid Ihr immer live mit dabei.

Handball-EM: Die Tabellen der Gruppen B, D und F vor Tag 4

Gruppe B:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Österreich 1 1 0 0 32:29 3 2 2 Nordmazedonien 1 1 0 0 26:25 1 2 3 Ukraine 1 0 0 1 25:26 -1 0 4 Tschechien 1 0 0 1 29:32 -3 0

Gruppe D:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Norwegen 1 1 0 0 32:26 6 2 2 Portugal 1 1 0 0 28:25 3 2 3 Frankreich 1 0 0 1 25:28 -3 0 4 Bosnien & Herzegowina 1 0 0 1 26:32 -6 0

Gruppe F:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Schweden 1 1 0 0 34:21 13 2 2 Slowenien 1 1 0 0 26:23 3 2 3 Polen 1 0 0 1 23:26 -3 0 4 Schweiz 1 0 0 1 21:34 -13 0

Handball-EM: Zeitplan

Durch die Aufstockung auf 24 Mannschaften müssen die Teams bis zum Finale acht Spiele absolvieren.