Handball-EM, Tag 3 heute live im TV und Livestream

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet heute ihr zweites Spiel bei der Handball-EM. Gegen wen das DHB-Team spielt und welche Partien sonst noch auf der Tagesordnung stehen, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am gestrigen Freitag gab es die erste Überraschung des Turniers: Der dreimalige Titelträger Frankreich unterlag Portugal in der Gruppe D mit 25:28 (9:12) und muss damit um den Einzug in die Hauptrunde bangen.

Handball-EM: Die Partien des heutigen Tages

Nach dem Auftaktsieg gegen die Niederlande steht für die DHB-Auswahl die Partie gegen Europameister Spanien auf dem Programm. Außerdem spielen unter anderem Kroatien gegen Weißrussland, Lettland gegen Niederlande, Ungarn gegen Russland, Montenegro gegen Serbien und Dänemark gegen Island.

Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

Uhrzeit Heim Gast 16 Uhr Kroatien Weißrussland 16 Uhr Lettland Niederlande 16 Uhr Ungarn Russland 18.15 Uhr Montenegro Serbien 18.15 Uhr Dänemark Island 18.15 Uhr Spanien Deutschland

Handball-EM im TV und Livestream sehen

Die Partie der deutschen Mannschaft gegen Spanien wird heute von der ARD im deutschen Free-TV übertragen. Ihr könnt das Ganze auch via Livestream sehen.

Die Berichterstattung für das Spiel beginnt heute um 17.58 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Alexander Bommes

Alexander Bommes Kommentator: Florian Naß

Florian Naß Experte: Dominik Klein

Ihr könnt die Handball-EM aber auch im Eurosport-Channel auf DAZN verfolgen. Dort gibt es bis zu 18 Spiele der Handball-EM im Programm. Alle anderen Spiele gibt es auf Sportdeutschlandtv zu sehen.

Handball-EM heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt die Partie der deutschen Mannschaft auch hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Handball-EM: Zeitplan

Durch die Aufstockung auf 24 Mannschaften müssen die Teams bis zum Finale acht Spiele absolvieren.

Datum Runde 9. - 15. Januar 2020 Vorrunde 16. - 22. Januar 2020 Hauptrunde 24. Januar 2020 Halbfinale 25. Januar 2020 Spiel um Platz 5 25. Januar 2020 Spiel um Platz 3 26. Januar 2020 Finale

Alle Handball-Europameister im Überblick

Seit 1994 wird die Handball-Europameisterschaft ausgetragen. Die deutsche Mannschaft gewann bislang zweimal dieses Turnier.