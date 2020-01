Handball-EM, Spielplan: Termine und Partien

Die Handball-EM befindet sich so langsam in der entscheidenden Phase, derzeit kämpfen die Teams in der Hauptrunde um den Einzug in das Halbfinale. SPOX gibt einen Überblick zu den nächsten Terminen.

Handball-EM, Spielplan: Termine

Die Hauptrunde läuft noch bis zum 22. Januar, ehe es nach einer kurzen Pause mit der K.o.-Runde weitergeht.

Das Finale steigt am 26. Januar in Stockholm. Neben Schweden sind auch Österreich und Norwegen Ausrichter des Turniers.

Datum Runde 9. Januar bis 15. Januar Vorrunde 16. Januar bis 22. Januar Hauptrunde 24. Januar Halbfinale 25. Januar Spiel um Platz 5 25. Januar Spiel um Platz 3 26. Januar Finale

Handball-EM: Partien, Zeitplan

Jedes Team hat bereits ein Spiel in der Hauptrunde absolviert. Deutschland gewann mit 31:23 gegen Weißrussland und bewahrte sich somit die Chancen auf den Einzug in das Halbfinale. Am heutigen Samstag (18. Januar) trifft das DHB-Team um 20.30 Uhr auf Kroatien.

Spielplan Gruppe I:

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 16. Januar 16 Uhr Spanien Tschechien 31:25 16. Januar 18.15 Uhr Kroatien Österreich 27:23 16. Januar 20.30 Uhr Weißrussland Deutschland 23:31 18. Januar 16 Uhr Weißrussland Tschechien -:- 18. Januar 18.15 Uhr Spanien Österreich -:- 18. Januar 20.30 Uhr Kroatien Deutschland -:- 20. Januar 16 Uhr Kroatien Tschechien -:- 20. Januar 18.15 Uhr Weißrussland Spanien -:- 20. Januar 20.30 Uhr Österreich Deutschland -:- 22. Januar 16 Uhr Kroatien Spanien -:- 22. Januar 18.15 Uhr Weißrussland Österreich -:- 22. Januar 20.30 Uhr Tschechien Deutschland -:-

Spielplan Gruppe II:

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 17. Januar 16 Uhr Slowenien Island 30:27 17. Januar 18.15 Uhr Norwegen Ungarn 36:29 17. Januar 20.30 Uhr Portugal Schweden 35:25 19. Januar 14 Uhr Portugal Island -:- 19. Januar 16.15 Uhr Slowenien Ungarn -:- 19. Januar 18.30 Uhr Norwegen Schweden -:- 21. Januar 16 Uhr Portugal Slowenien -:- 21. Januar 18.15 Uhr Norwegen Island -:- 21. Januar 20.30 Uhr Ungarn Schweden -:- 22. Januar 16 Uhr Portugal Ungarn -:- 22. Januar 18.15 Uhr Norwegen Slowenien -:- 22. Januar 20.30 Uhr Island Schweden -:-

Handball-EM live im TV und Livestream

Alle Partien der deutschen Handball-Nationalmannschaft werden von ARD und ZDF übertragen. Außerdem überträgt das Streamingportal sportdeutschland.tv jede Partie des Turniers (ohne deutsche Beteiligung) im Livestream. Darüber hinaus besitzt Eurosport für 18 Begegnungen Sublizenzen.

Die heutige Partie des DHB-Teams gegen Kroatien zeigt das ZDF.

Handball-EM: Die deutsche Gruppe

Um das Halbfinale zu erreichen, braucht Deutschland zu großer Wahrscheinlichkeit drei Siege aus drei Spielen - die Tabelle: