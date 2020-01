Die Handball-Europameisterschaft in Österreich, Schweden und Norwegen beginnt in wenigen Tagen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das das Turnier und die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft live im TV und Livestream sehen könnt.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat und sehe Spiele der Handball-EM im Eurosport-Channel live!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Handball-EM live im TV und Livestream sehen: So geht's

Eingefleischte Handball-Fans können aufatmen! Nach den Schwierigkeiten mit der Rechte-Vergabe in den vergangenen Jahren werden alle Spiele der Handball-EM in Österreich, Schweden und Norwegen live und kostenlos übertragen. Die Spiele mit deutscher Beteiligung kommen zudem im frei empfangbaren Fernsehen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF wechseln sich dabei jeweils ab.

Die restlichen Spiele können in Deutschland hingegen nicht alle im TV verfolgt werden. Eurosport bietet Live-Berichterstattungen von 18 Partien an, wodurch Ihr über den Eurosport-Channel von DAZN auch über einen Livestream verfügt. Der Streamingdienst hat durch die Kooperation mit dem Sportsender auch drei Grand Slams (Australian Open, French Open, US Open) und die Olymischen Spiele im Programm. Darüber hinaus sind die Fußball-Fans bei DAZN ebenfalls bestens aufgehoben. Das "Netflix des Sports" hält die Rechte an der Champions League, Europa League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A und LaLiga.

Das monatliche Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro. Alternativ könnt Ihr mit dem Jahresabo für 119,99 Euro Geld sparen. Hier geht's zur Anmeldung für den Gratismonat.

Wer keine Minute verpassen möchte, kann auf das Streamingportal sportdeutschland.tv zurückgreifen. In Österreich berichtet ServusTV.

Handball-EM: Zeitplan und Modus

Bei der Europameisterschaft im Handball gehen erstmals 24 Teams an den Start. Diese werden in sechs Vierergruppen unterteilt. Dort kommen dann jeweils der Gruppenerste und -zweite in die Hauptrunde, bei der die gesammelten Punkte gegen Teams, die sich ebenfalls qualifiziert haben, mitgenommen werden.

Die Hauptrunde besteht aus zwei Sechsergruppen. Es kommen also vier Spiele für jede Mannschaft hinzu. Die beiden besten Teams ziehen dann ins Halbfinale ein.

Zeitplan der EM:

Datum Runde 9. - 15. Januar Gruppenphase 16. - 22. Januar Hauptrunde 24. Januar Halbfinale 25. Januar Spiele um Platz 3 und 5 26. Januar Finale in der Tele2 Arena, Stockholm

DHB-Team in Gruppe C: Gegner und Spielplan

Neben den zwei Außenseitern Niederlande und Lettland trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft auf Titelverteidiger Spanien.

Die Partie gegen Niederlande ist gleichzeitig das Eröffnungspiel der Europameisterschaft in Trondheim. Allerdings spielen Weißrussland und Serbien zur gleichen Zeit in Graz.

Datum Uhrzeit Gegner 9. Januar 2020 18.15 Uhr Niederlande 11. Januar 2020 18.15 Uhr Spanien 13. Januar 2020 18.15 Uhr Lettland

Handball-EM 2020: Das ist der Kader des DHB-Teams © getty 1/18 Am 9. Januar beginnt die Handball-EM 2020 in Österreich, Norwegen und Schweden. Welche Spieler sollen es für Deutschland richten? SPOX zeigt den Kader von Bundestrainer Christian Prokop. © getty 2/18 Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce). © imago images 3/18 Tor: Johannes Bitter (TVB Stuttgart). © getty 4/18 Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen). © imago images 5/18 Linksaußen: Patrick Zieker (TVB Stuttgart). © getty 6/18 Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf). © getty 7/18 Rückraum links: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig). © getty 8/18 Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen). © getty 9/18 Rückraum Mitte: Paul Drux (Füchse Berlin). © getty 10/18 Rückraum Mitte: Marian Michalczik (GWD Minden). © imago images 11/18 Rückraum rechts: David Schmidt (TVB Stuttgart). © getty 12/18 Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen). © getty 13/18 Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen). © getty 14/18 Rechtsaußen: Timo Kastening (TSV Hannover-Burgdorf). © getty 15/18 Kreis: Hendrik Pekeler (THW Kiel). © getty 16/18 Kreis: Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen). © getty 17/18 Kreis: Patrick Wiencek (THW Kiel). © getty 18/18 Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt).

DHB-Team: Der Kader für die EM

Der DHB-Kader im Überblick: