Handball-EM heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Hauptrundegruppe I geht am heutigen Montag in ihren dritten Spieltag. Welche Partien stattfinden und wo Ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat sichern und die Handball-EM via Eurosport-Channel live mitverfolgen!

Handball-EM: Der 3. Spieltag der Hauptrundengruppe I

Insgesamt drei Matches werden heute ausgespielt.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 20.01. 16 Uhr Kroatien Tschechien 20.01 18.15 Uhr Weißrussland Spanien 20.01 20.30 Uhr Österreich Deutschland

© getty

Handball-EM heute live im TV und Livestream

Das Abendspiel zwischen dem DHB-Team und Österreich wird live und in voller Länge bei der ARD übertragen. Auf live.daserste.de steht auch ein kostenloser Livestream zur Verfügung, mit dem Ihr unterwegs dabei sein könnt.

Die anderen beiden Spiele, Kroatien gegen Tschechien und Weißrussland gegen Spanien, werden bei Eurosport gezeigt. Wer auch dort lieber auf einen Stream zurückgreifen will, kann dies mit einem DAZN-Abo tun. Beim "Netflix des Sports" seht Ihr mit dem Eurosport-Channel das komplette Eurosport-Programm - also neben Handball auch alle Montags- und Freitagsspiele der Bundesliga, die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, Wintersport oder Tennis-Events wie die Australian Open.

Zusätzlich hat DAZN aber auch eigenen Live-Sport im Programm. Egal ob Fußball (Champions League, Europa League, LaLiga, Ligue 1, Serie A, MLS), US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Boxen, UFC, Darts, Motorsport oder Hockey - für jeden ist etwas dabei.

Der Kostenpunkt für ein DAZN-Abo liegt - nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats - bei wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr.

Handball-EM: DHB-Team im SPOX-Liveticker

Von den drei heute stattfindenden Spielen tickern wir bei SPOX das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Österreich live mit. Hier verpasst Ihr keine Highlights.

Handball-EM: Die Tabelle der Hauptrundengruppe I

Deutschland hat bei noch zwei zu spielenden Partien und vier Punkten Rückstand auf Spanien und Kroatien keine realistische Chance mehr auf einen Halbfinal-Einzug.

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Tordifferenz Punkte 1 Spanien 3 3 0 0 94:77 +17 6 2 Kroatien 3 3 0 0 83:70 +13 6 3 Deutschland 3 1 0 2 81:81 0 2 4 Österreich 3 1 0 2 81:86 -5 2 5 Weißrussland 3 1 0 2 74:87 -13 2 6 Tschechien 3 0 0 3 79:91 -12 0

Handball-EM: Der Terminplan

Das Handball-EM-Finale findet in diesem Jahr am 26. Januar 2020 in der Tele2-Arena in Stockholm statt.