Handball-EM heute live: Das Finale Spanien - Kroatien im TV, Livestream und Liveticker

24 Mannschaften wollten nach Stockholm ins Finale, zwei haben es geschafft. Spanien und Kroatien ermitteln am heutigen Sonntag den Europameister im Handball.

Handball-EM, Finale: Wann und wo wird gespielt?

Das Finale der Handball-EM 2020 findet am heutigen Sonntag, den 26. Januar, um 16.30 Uhr statt.

Veranstaltungsort ist die Tele2 Arena in Stockholm. Das Stadion ist eigentlich die Heimstätte der beiden Fußballvereine Djurgardens IF und Hammarby IF, kann aber dank eines schließbaren Dachs für diverse Events genutzt werden. In der Arena finden bei Sportveranstaltungen bis zu 35.000 Zuschauer Platz.

Spanien - Kroatien: Das Finale der Handball-EM heute live im TV und Livestream

Das große Finale der Handball-EM 2020 ist im Free-TV zu sehen. Eurosport überträgt die Partie ab 16.15 Uhr.

Zudem ist durch die Kooperation mit Eurosport das Finale der Handball-EM auf DAZN zu sehen. Im Eurosport-Channel könnt Ihr ebenfalls ab 16.15 Uhr das Geschehen aus Stockholm live sehen.

Finale der Handball-EM im Liveticker: Spanien gegen Kroatien

Falls Ihr das Finale der Handball-EM nicht im TV oder Livestream verfolgen könnt, ist SPOX die richtige Anlaufstelle für Euch. In unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene aus dem Endspiel in Stockholm.

Spanien: Der Weg ins Finale

Die Spanier sind ohne Niederlage durch das Turnier gekommen. Einzig beim Hauptrunden-Spiel gegen Finalgegner Kroatien konnten die Spanier nicht siegreich aus der Partie hervorgehen. Im Vorrundenspiel gegen Deutschland konnten sich die Spanier mit sieben Toren gegen das DHB-Team durchsetzen.

Datum Runde Gegner Ergebnis 9. Januar Vorrunde Lettland 33:22 11. Januar Vorrunde Deutschland 33:26 13. Januar Vorrunde Niederlande 36:25 16. Januar Hauptrunde Tschechien 31:25 18. Januar Hauptrunde Österreich 30:26 20. Januar Hauptrunde Weißrussland 37:28 22. Januar Hauptrunde Kroatien 22:22 24. Januar Halbfinale Slowenien 34:32

Kroatien: Der Weg ins Finale

Auch Kroatien ist bisher ohne Niederlage im Turnier geblieben. So souverän wie Finalgegner Spanien wirkten die Kroaten aber nicht. Gegen Deutschland und Tschechien konnte sich das Team um Domagoj Duvnjak nur mit einem Tor durchsetzen, im Halbfinale gegen Norwegen erfolgte die Entscheidung erst nach doppelter Verlängerung.

Datum Runde Gegner Ergebnis 9. Januar Vorrunde Montenegro 27:21 11. Januar Vorrunde Weißrussland 31:23 13. Januar Vorrunde Serbien 24:21 16. Januar Hauptrunde Österreich 27:23 18. Januar Hauptrunde Deutschland 25:24 20. Januar Hauptrunde Tschechien 22:21 22. Januar Hauptrunde Spanien 22:22 24. Januar Halbfinale Norwegen 29:28 n.V.

Handball-EM, Hauptrunde: Die Abschlusstabellen

Hauptrundengruppe I, Wien:

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 5 4 1 0 153:127 26 9 2 Kroatien 5 4 1 0 127:113 14 9 3 Deutschland 5 3 0 2 141:125 16 6 4 Österreich 5 1 1 3 139:156 -17 3 5 Weißrussland 5 1 1 3 138:160 -22 3 6 Tschechien 5 0 0 5 100:113 -13 0

Hauptrundengruppe II, Malmö