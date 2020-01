Handball-EM, DHB-Team: Wann spielt Deutschland das nächste Mal?

Für das DHB-Team ist die Gruppenphase nach dem 28:27-Sieg gegen Lettland beendet. Nun steht die Hauptrunde an. Gegen welche Gegner die deutsche Mannschaft dort spielen muss und wie der Terminplan des DHB-Teams nun aussieht, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Handball-EM: Wann spielt das DHB-Team das nächste Mal?

Das DHB-Team ist gemeinsam mit den ersten beiden Teams aus Gruppe A (Kroatien und Weißrussland) und aus Gruppe B (Österreich, Tschechien oder Nordmazedonien) und dem eigenen Gruppengegner Spanien in der Hauptrundengruppe 1.

Dabei muss Deutschland gegen jedes Team, außer Spanien - gegen die man das Gruppenergebnis mitnimmt - einmal spielen. Die zwei punktbesten Mannschaften jeder Hauptrundengruppe ziehen ins Halbfinale ein. Die Anwurfzeiten der einzelnen Spiele sind noch nicht festgelegt.

Datum Gegner Donnerstag, 16. Januar Weißrussland Samstag, 18. Januar Kroatien Montag, 20. Januar Gruppensieger B Mittwoch, 22. Januar Gruppenzweiter B

Handball-EM: Gruppe C im Überblick

In Gruppe C qualifizierte sich die deutsche Mannschaft hinter Spanien als Gruppenzweiter, nimmt aber das Ergebnis (26:33-Niederlage) in die Hauptrunde mit.

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 3 3 0 0 102:73 29 6 2 Deutschland 3 2 0 1 88:83 5 4 3 Niederlande 3 1 0 2 80:94 -14 2 4 Lettland 3 0 0 3 73:93 -20 0

Die Handball-EM live im TV und Livestream sehen

Gute Nachrichten für alle Handball-Fans: Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen abwechselnd alle Spiele der deutschen Mannschaft live und in voller Länge im Free-TV. Wer darüber hinaus noch mehr Begegnungen der Europameisterschaft 2020 sehen möchte, kann dies bei Eurosport tun, wo bis zu 18 Partien ohne DHB-Beteiligung live gezeigt werden.

Die Handball-EM im SPOX-Liveticker

Wer die deutschen Spiele nicht im TV oder Livestream verfolgen kann, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir tickern alle DHB-Begegnungen live für Euch mit. Ab dem Halbfinale wird dann jedes Spiel - auch ohne Beteiligung Deutschlands - mitgetickert.

Der DHB-Kader

Diese 16 Spieler sind für die EM 2020 von Bundestrainer Christian Prokop nominiert worden.

Position Spielername Verein Tor Andreas Wolff KS Vive Kielce (Polen) Tor Johannes Bitter TVB Stuttgart Linksaußen Uwe Gensheimer Rhein-Neckar Löwen Linksaußen Patrick Zieker TVB Stuttgart Rückraum links Fabian Böhm TSV Hannover-Burgdorf Rückraum links Philipp Weber SC DHfK Leipzig Rückraum links Julius Kühn MT Melsungen Rückraum Mitte Paul Drux Füchse Berlin Rückraum Mitte Marian Michalczik GWD Minden Rückraum rechts David Schmidt TVB Stuttgart Rückraum rechts Kai Häfner MT Melsungen Rechtsaußen Tobias Reichmann MT Melsungen Rechtsaußen Timo Kastening TSV Hannover-Burgdorf Kreis Hendrik Pekeler THW Kiel Kreis Jannik Kohlbacher Rhein-Neckar Löwen Kreis Patrick Wiencek THW Kiel

Handball-EM 2020: Der Terminplan

Das Finale findet am 26. Januar um 16.30 Uhr deutscher Zeit statt. Erstmals in der Geschichte ist eine Fußball-Arena Austragungsort eines Handball-EM-Spiels - nämlich die 20.000 Zuschauer fassende Tele 2 Arena im schwedischen Stockholm.