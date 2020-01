Handball-EM: Hauptrunde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag stehen bei der Handball-Europameisterschaft drei Hauptrundenspiele an. Unter anderem wartet eine hohe Hürde auf die deutsche Mannschaft. Alles zu den heutigen Spielen und der Übertragung findet Ihr hier.

Handball-EM 2020: Die heutigen Spiele im Überblick

Heute bestreiten die Mannschaften der deutschen Hauptrundengruppe ihr fünftes Turnierspiel. Alle Partien finden in der Wiener Stadthalle statt. Den Auftakt macht die Begegnung Weißrussland gegen Tschechien, zum Abschluss trifft Deutschland um 20.30 Uhr auf Kroatien.

Uhrzeit Team 1 Team 2 16 Uhr Weißrussland Tschechien 18.15 Uhr Spanien Österreich 20.30 Uhr Kroatien Deutschland

Handball-EM: Die deutsche Gruppe heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der deutschen Mannschaft bei der EM in Schweden, Norwegen und Österreich sind im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. Heute berichtet das ZDF von der Partie gegen Kroatien. Ab 20:15 Uhr sind Moderator Yorck Polus und Experte Sven-Sören Christophersen im Einsatz. Auch ein Livestream steht zur Verfügung.

Ein Livestream für alle Partien des Tages bietet sportdeutschland.tv an. Dort werden somit auch die Spiele Weißrussland gegen Tschechien und Spanien gegen Österreich übertragen.

Außerdem berichtet Eurosport von der Europameisterschaft und zeigt zahlreiche Spiele live. Weiter geht es am 19. Januar mit der Partie Norwegen gegen Schweden sowie am 20. Januar mit dem Spiel Kroatien gegen Tschechien.

Außerdem berichtet Eurosport von der Europameisterschaft und zeigt zahlreiche Spiele live. Weiter geht es am 19. Januar mit der Partie Norwegen gegen Schweden sowie am 20. Januar mit dem Spiel Kroatien gegen Tschechien.

DHB-Team: Alle deutschen Spiele im LIVE-TICKER

Auch ohne Bewegtbild könnt Ihr bei allen deutschen Partien live dabei sein. Im Liveticker von SPOX informieren wir Euch über alle Highlights zu den DHB-Spielen in Wien.

Hier geht's zum Liveticker der heutigen Partie zwischen Deutschland und Kroatien.

Hier findet Ihr den Ticker zum Spiel Deutschland vs. Österreich, das am kommenden Montag stattfindet.

Handball-EM: Aktuelle Tabelle der Hauptrundengruppe I

Aktuell haben die ungeschlagenen Spanier und Kroaten die besten Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Hierzu sind die beiden Top-Teams der zwei Hauptrundengruppen qualifiziert. Sollte sich Deutschland gegen das Team vom Balkan durchsetzen, wäre wieder alles offen.

Platz Nation Spiele Tordifferenz Punkte 1 Spanien 2 +13 4 2 Kroatien 2 +12 4 3 Deutschland 2 +1 2 4 Österreich 2 -1 2 5 Tschechien 2 -9 0 6 Weißrussland 2 -16 0

Handball-EM 2020: Das ist der Kader des DHB-Teams © getty 1/18 Am 9. Januar beginnt die Handball-EM 2020 in Österreich, Norwegen und Schweden. Welche Spieler sollen es für Deutschland richten? SPOX zeigt den Kader von Bundestrainer Christian Prokop. © getty 2/18 Johannes Golla (Kreis, SG Flensburg-Handewitt) hat Prokop vor dem EM-Auftakt aus dem Kader gestrichen. Die deutsche Mannschaft verstehe sich als Mannschaft "mit 17 Spielern", sagte Prokop. Golla werde "definitiv" noch zum Einsatz kommen.. © getty 3/18 Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce). © imago images 4/18 Tor: Johannes Bitter (TVB Stuttgart). © getty 5/18 Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen). © imago images 6/18 Linksaußen: Patrick Zieker (TVB Stuttgart). © getty 7/18 Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf). © getty 8/18 Rückraum links: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig). © getty 9/18 Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen). © getty 10/18 Rückraum Mitte: Paul Drux (Füchse Berlin). © getty 11/18 Rückraum Mitte: Marian Michalczik (GWD Minden). © imago images 12/18 Rückraum rechts: David Schmidt (TVB Stuttgart). © getty 13/18 Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen). © getty 14/18 Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen). © getty 15/18 Rechtsaußen: Timo Kastening (TSV Hannover-Burgdorf). © getty 16/18 Kreis: Hendrik Pekeler (THW Kiel). © getty 17/18 Kreis: Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen). © getty 18/18 Kreis: Patrick Wiencek (THW Kiel).

Handball-EM: Die Termine bis zum Finale

Nach den Hauptrundenspielen in Wien und Malmö geht es ab dem 24. Januar mit der Endrunde in Stockholm weiter. Die Partien finden in der Tele2 Arena, dem Fußballstadion in der schwedischen Hauptstadt, statt.