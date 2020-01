Deutschland gegen Lettland: Handball-EM heute im LIVE-TICKER

Im abschließenden Gruppenspiel bei der Handball-Europameisterschaft ist das deutsche Team gegen Lettland klar in der Favoritenrolle und will den Einzug in die Hauptrunde sicherstellen. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Handball-EM: Deutschland gegen Lettland heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Die erste Hürde könnte das Team von Christian Prokop heute gegen Lettland nehmen. Mit einem Sieg wäre das Weiterkommen sicher, bei einem Punktverlust müsste die DHB-Mannschaft auf Schützenhilfe von Spanien hoffen.

Vor Beginn: Nach der enttäuschenden Leistung gegen Spanien ist bereits klar, dass das deutsche Team keine Punkte in die Hauptrunde mitnehmen wird und nur noch geringe Chancen auf die Halbfinalteilnahme hat.

Vor Beginn: Die Partie der Deutschen gegen Lettland wird heute um 18.15 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Trondheim Spektrum, das Platz für knapp 8.000 Zuschauer bietet.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker des dritten deutschen Spiels bei der Handball-EM 2020.

Deutschland vs. Lettland: Handball-EM heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Deutschkland und Lettland ist live und in voller Länge beim ZDF zu sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt seine Übertragung um 17.45 Uhr und begleitet Euch mit Moderator Yorck Polus, Experte Sven-Sören Christophersen und den Kommentatoren Martin Schneider und Markus Baur durch die Partie.

Zudem stellt das ZDF einen Livestream zur Verfügung, um auch an den mobilen Endgeräten wie Smartphone oder Tablet auf dem Laufenden zu bleiben.

Weiterhin werden 18 Spiele des Turniers ohne deutsche Beteiligung von Eurosport übertragen, außerdem können alle Begegnungen beim Streamingportal sportdeutschland.tv verfolgt werden.

Handball-EM: Die deutsche Gruppe C im Überblick

Gegner Lettland steht nach zwei Spielen noch ohne Punkte da und ist bereits ausgeschieden. Nach einem 22:33 gegen Spanien verloren die Balten auch gegen die Niederlande deutlich (24:32).

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 2 2 0 0 66:48 18 4 2 Deutschland 2 1 0 1 60:56 4 2 3 Niederlande 2 1 0 1 55:58 -3 2 4 Lettland 2 0 0 2 46:65 -19 0

Handball-EM 2020: Das ist der Kader des DHB-Teams © getty 1/18 Am 9. Januar beginnt die Handball-EM 2020 in Österreich, Norwegen und Schweden. Welche Spieler sollen es für Deutschland richten? SPOX zeigt den Kader von Bundestrainer Christian Prokop. © getty 2/18 Johannes Golla (Kreis, SG Flensburg-Handewitt) hat Prokop vor dem EM-Auftakt aus dem Kader gestrichen. Die deutsche Mannschaft verstehe sich als Mannschaft "mit 17 Spielern", sagte Prokop. Golla werde "definitiv" noch zum Einsatz kommen.. © getty 3/18 Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce). © imago images 4/18 Tor: Johannes Bitter (TVB Stuttgart). © getty 5/18 Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen). © imago images 6/18 Linksaußen: Patrick Zieker (TVB Stuttgart). © getty 7/18 Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf). © getty 8/18 Rückraum links: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig). © getty 9/18 Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen). © getty 10/18 Rückraum Mitte: Paul Drux (Füchse Berlin). © getty 11/18 Rückraum Mitte: Marian Michalczik (GWD Minden). © imago images 12/18 Rückraum rechts: David Schmidt (TVB Stuttgart). © getty 13/18 Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen). © getty 14/18 Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen). © getty 15/18 Rechtsaußen: Timo Kastening (TSV Hannover-Burgdorf). © getty 16/18 Kreis: Hendrik Pekeler (THW Kiel). © getty 17/18 Kreis: Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen). © getty 18/18 Kreis: Patrick Wiencek (THW Kiel).

Handball-EM: Alle Spiele des Tages

Das Parallelspiel der deutschen Gruppe bestreiten um 20.30 Uhr Spanien und die Niederlande. Außerdem steht Topfavorit Dänemark nach der Auftaktniederlage (Island) gegen Ungarn bereits mächtig unter Druck.