Das DHB-Team bekommt es bei der Handball-EM am letzten Spieltag der Hauptrunde mit Tschechien zu tun. Wer das Spiel zeigt /überträgt, erfahrt Ihr hier.

Viel mehr als die Ehre steht für die deutsche Mannschaft heute nicht mehr auf dem Spiel, ist ihnen Rang drei in der Tabelle und das damit verbundene Spiel um Platz fünf nicht mehr zu nehmen, das Halbfinale jedoch unerreichbar.

Handball-EM: Wer zeigt / überträgt DHB-Team gegen Tschechien heute live im TV und Livestream?

Am letzten Spieltag der Hauptrunde trifft das DHB-Team heute in der Wiener Stadthalle auf Tschechien. Anwurf ist am heutigen Mittwoch (22. Januar) um 20.30 Uhr.

Wie alle Spiele der Deutschen läuft auch die heutige Partie im öffenlich-rechtlichen Fernsehen, das ZDF übernimmt die Übertragung live aus der österreichischen Hauptstadt. Mit folgendem Personal meldet sich das ZDF ab 20.15 Uhr:

Reporter : Christoph Hamm, Markus Baur

: Christoph Hamm, Markus Baur Moderation : Yorck Polus

: Yorck Polus Experte: Sören Christopherse

Neben der Übertragung im TV zeigt das ZDF das Spiel auch online im kostenlosen Livestream.

Handball-EM: Die Tabelle der Gruppe II

Mit Spanien und Kroatien sind bereits vor dem letzten Spieltag zwei Teams sicher für das Halbfinale qualifiziert, die beiden Nationen spielen lediglich noch Platz eins und zwei im direkten Duell aus.

Durch den Sieg gegen Österreich ist den Deutschen Platz drei nicht mehr zu nehmen, wodurch sie am Samstag im Platzierungsspiel um Platz 5 in Stockholm ran dürfen.

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 4 4 0 0 131:105 26 8 2 Kroatien 4 4 0 0 105:91 14 8 3 Deutschland 4 2 0 2 115:103 12 4 4 Österreich 4 1 0 3 103:120 -17 2 5 Weißrussland 4 1 0 3 102:124 -22 2 6 Tschechien 4 0 0 4 100:113 -13 0

Handball-EM: Christian Prokop bleibt Nationaltrainer

Nach der Niederlage gegen Kroatien und dem damit verbundenen Aus bei der EM wurden einige Stimmen laut, die Christian Prokop als Nationaltrainer des DHB-Teams in Frage stellten. Dieser reagiert darauf merklich genervt.

"Ich finde es schon ein Unding. Ich kann vieles verstehen, wenn man Trainer in Frage stellt. Aber wenn man gegen Kroatien so einen Fight hingelegt hat, am Ende unglücklich verliert. Und dann wird das Thema aufgemacht, das ist schon sehr bitter", sagte der 41-Jährige nach dem Österreich-Spiel in der ARD.

Von Seiten des Verbandes bekam er am Dienstag allerdings das uneingeschränkte Vertrauen ausgesprochen. "Wir werden natürlich mit Christian in Richtung Olympia gehen. Wir sind überzeugt davon, mit Christian einen hervorragenden Weg eingeschlagen zu haben", bestätigte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

"Wir stellen klar, dass es intern nie eine Diskussion darüber gab, mit welchem Trainer wir zukünftig die Nationalmannschaft prägen wollen." Das groß formulierte Ziel haben wir nicht erreicht. Wir sind aber ganz nah dran an der internationalen Spitze", betonte Kromer weiter.

Handball-EM: Alle Sieger im Überblick

Wer tritt in die Fußstapfen von Europameister Spanien? Das ist die Frage, mit der sich die verbliebenen Nationen noch beschäftigen. Ginge es nach den Spaniern, würde sie am liebsten den zweiten EM-Sieg in Folge feiern.