Handball-EM heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute stehen die letzten Hauptrundenspiele der Handball-EM an. Hier erfahrt Ihr alles zu den Matches sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Handball-EM heute live im TV und Livestream

Sowohl die restlichen drei Partien der Gruppe I als auch die Partien der Gruppe II werden heute ausgetragen. Die Partie zwischen der deutschen Mannschaft und Tschechien wird vom ZDF übertragen, das neben dem TV-Bild auch einen kostenfreien Livestream zu dem Spiel anbietet. Darüber hinaus zeigt das ZDF auch Kroatien - Spanien via Stream.

Zudem könnt Ihr die Partie der Spanier, sowie Österreich - Weißrussland, auch bei Eurosport und damit auch auf DAZN sehen. Durch die Kooperation zwischen den beiden Livesport-Anbietern seht Ihr auf DAZN das komplette Programm von Eurosport live via dem Eurosport-Channel.

Für die Übertragung der weiteren Spiele des heutigen Tages ist sportdeutschland.tv zuständig.

Uhrzeit Gruppe Partie TV-Übertragung Livestream 16.00 Uhr 1 Kroatien - Spanien Eurosport ZDF, Eurosport-Channel auf DAZN, sportdeutschland.tv 16.00 Uhr 2 Portugal - Ungarn - sportdeutschland.tv 18.15 Uhr 1 Weißrussland - Österreich Eurosport Eurosport-Channel auf DAZN, sportdeutschland.tv 18.15 Uhr 2 Norwegen - Slowenien - sportdeutschland.tv 20.30 Uhr 1 Tschechien - Deutschland ZDF ZDF, sportdeutschland.tv 20.30 Uhr 2 Island - Schweden - sportdeutschland.tv

Handball-EM heute im LIVE-TICKER

Wer die Handball-EM nicht im TV oder Livestream verfolgen kann, ist bei SPOX bestens aufgehoben. Wir tickern ausgewählte Spiele für Euch live. Hier geht's zur Übersicht!

Handball-EM: Die Gruppen in der Übersicht

In Gruppe I ist die Messe bereits gelesen. Spanien und Kroatien machen im direkten Duell zwar noch Platz eins unter sich aus, beide Nationen sind aber auf jeden Fall für die nächste Runde qualifiziert. Dem deutschen Team ist dahingegen Rang drei und das damit verbundene Spiel um Platz fünf nicht mehr zu nehmen.

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 4 4 0 0 131:105 26 8 2 Kroatien 4 4 0 0 105:91 14 8 3 Deutschland 4 2 0 2 115:103 12 4 4 Österreich 4 1 0 3 103:120 -17 2 5 Weißrussland 4 1 0 3 102:124 -22 2 6 Tschechien 4 0 0 4 100:113 -13 0

In Gruppe II steht dahingegen noch eine Entscheidung aus. Norwegen steht als Gruppenerster auf jeden Fall im Halbfinale und bekommt es am letzten Spieltag mit Slowenien zu tun. Die Slowenen haben dank des eigenen Sieges gegen Portugal und der gleichzeitigen Niederlage der Ungarn gegen Schweden die besten Chancen, ebenfalls in die Runde der letzten Vier einzuziehen. Allerdings können sie durch Ungarn noch abgefangen werden.