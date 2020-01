Der zweite Tag in der Hauptrunde der Handball-EM steht an. Am Freitag steigt die Gruppe II ein. Hier erfahrt, welche Teams spielen und wo Ihr die Partie sehen könnt.

Handball-EM: Hauptrunde live im TV und Livestream

Am Freitag sind drei Spiele angesetzt. Allesamt sind diese aus der Hauptrundengruppe II. Zuerst stehen sich Slowenien und Island um 16 Uhr gegenüber, anschließend trifft Norwegen auf Ungarn.

Um 20.30 Uhr dürfte es in Malmö, wo alle Begegnungen ausgetragen werden, dann laut werden. Gastgeber Schweden bestreitet seine erste Hauptrunden-Partie gegen das Überraschungsteam Portugal, das sich in der Vorrunde gegen die hoch gehandelten Franzosen durchgesetzt hat.

EM-Hauptrundengruppe II: Spielplan

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 17.01. 16 Uhr Slowenien Island 17.01. 18.15 Uhr Norwegen Ungarn 17.01. 20.30 Uhr Portugal Schweden 19.01. 14 Uhr Portugal Island 19.01. 16.15 Uhr Slowenien Ungarn 19.01. 18.30 Uhr Norwegen Schweden 21.01. 16 Uhr Portugal Slowenien 21.01. 18.15 Uhr Norwegen Island 21.01. 20.30 Uhr Ungarn Schweden 22.01. 16 Uhr Portugal Ungarn 22.01. 18.15 Uhr Norwegen Slowenien 22.01. 20.30 Uhr Island Schweden

Handball-EM live im TV und Livestream

Die Handball-EM in Schweden, Norwegen und Österreich könnt Ihr bei mehreren Sendern/Webseiten verfolgen. Das erste Spiel heute zwischen Slowenien und Island wird von Eurosport im Free-TV übertragen. Außerdem könnt Ihr durch die Kooperation mit DAZN die Begegnung auch im Eurosport-Channel auf der Plattform im Livestream sehen.

Ebenfalls einen Livestream für die Partie bietet sportdeutschland.tv an. Auch die beiden anderen Begegnungen (Norwegen vs. Ungarn und Portugal gegen Schweden) können dort abgerufen werden.

Handball-EM: Modus in der Hauptrunde

Nach der Vorrunde ist vor der Hauptrunde: Jeweils die besten Zwei aller Gruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde. Dabei wird das Ergebnis aus dem direkten Duell der Vorrunde mit in die Hauptrunde genommen. Somit gehen Norwegen, Ungarn und Slowenien mit einem kleinen Vorsprung in die Hauptrunde.

Die beiden Teams mit der besten Bilanz nach der zweiten Gruppenphase ziehen ins Halbfinale ein. Der Drittplatzierte darf ebenfalls zu den Finalspielen nach Stockholm reisen, da es auch ein Spiel um Platz 5 gegen wird.

EM-Hauptrundengruppe II: Tabelle vor dem Start