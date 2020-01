Handball-EM: Der 3. Spieltag der Hauptrundengruppe II heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag steht der 3. Spieltag der Hauptrundegruppe II an. Was Ihr zu den Partien wissen müsst und wo Ihr diese live im TV, Stream und Ticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Jetzt kostenlosen Probemonat auf DAZN sichern und die Handball-EM mit dem Eurosport-Channel live sehen!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Handball-EM: Der 3. Spieltag der Hauptrundengruppe II im Überblick

Insgesamt drei Begegnungen werden heute ausgetragen.

Uhrzeit Team 1 Team 2 16 Uhr Portugal Slowenien 18.15 Uhr Norwegen Island 20.30 Uhr Ungarn Schweden

© getty

Handball EM: Tabelle und Spiele der Hauptrundengruppe II

Spiele:

Spieltag Team 1 Ergebnis Team 2 1 Slowenien 30:27 Island 1 Norwegen 36:29 Ungarn 1 Portugal 35:25 Schweden 2 Portugal 25:28 Island 2 Slowenien 28:29 Ungarn 2 Norwegen 23:20 Schweden 3 Portugal Slowenien 3 Norwegen Island 3 Ungarn Schweden 4 Portugal Ungarn 4 Norwegen Slowenien 4 Island Schweden

Tabelle:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Norwegen 3 3 0 0 93:77 16 6 2 Ungarn 3 2 0 1 82:82 0 4 3 Slowenien 3 2 0 1 79:75 4 4 4 Island 3 1 0 2 73:79 -6 2 5 Portugal 3 1 0 2 88:87 1 2 6 Schweden 3 0 0 3 64:79 -15 0

Die Handball-EM live im TV und Livestream

Von den drei heute stattfindenden Partien werden zwei im deutschen TV zu sehen sein. Eurosport zeigt das Aufeinandertreffen zwischen Portugal und Slowenien sowie die Begegnung zwischen Norwegen und Island live und in voller Länge.

Mit einem DAZN-Abo könnt Ihr auch im Livestream dabei sein. Dort habt Ihr Zugriff auf den Eurosport-Channel, mit dem Ihr das komplette Eurosport-Programm (Eurosport 1 und Eurosport 2) live auf DAZN sehen könnt. Neben der Handball-EM laufen dort auch hochklassige Tennis-Events (Australian Open, French Open, US-Open), Wintersport (Biathlon, Ski Alpin, Skispringen) sowie die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Ergänzt wird dieses Programm mit den eigenen DAZN-Inhalten, wie der Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, Primera Division, Ligue 1, US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB), Boxen, Darts, UFC, Hockey oder Motorsport. Keiner zeigt mehr Live-Sport als DAZN!

Abonnieren könnt Ihr das "Netflix des Sport", nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats, schon ab 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich.

Jetzt gratis DAZN-Probemonat sichern!

Handball-EM: SPOX-Liveticker

Von den heutigen Spielen haben wir bei SPOX leider keines im Liveticker-Programm. Alle Spiele der DHB-Mannschaft sowie alle Begegnungen ab dem Halbfinale gibt es aber im kostenlosen und ausführlichen SPOX-Liveticker.

Handball-EM: Der Terminplan

Erstmals wird bei einer Handball-EM das Finale in einem Fußballstadion ausgetragen. Die 30.000 Zuschauer fassende Tele2-Arena in Stockholm wird ab dem Halbfinale bei allen Begegnungen als Austragungsort fungieren.