Handball-EM 2020: Darum zeigt die ARD das DHB-Spiel um Platz 5 nicht im TV

Am Samstag trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Handball-EM 2020 im Spiel um Platz 5 auf Portugal. Ausnahmsweise wird das DHB-Spiel jedoch nicht wie gewohnt im Hauptprogramm der ARD zu sehen sein. Hier erfahrt Ihr, warum das so ist.

Bereits nach dem zweiten Hauptrundenspiel gegen Kroatien war nahezu jedem klar, dass der DHB auch bei der Europameisterschaft 2020 das Halbfinale verpassen wird. Durch die knappe Niederlage war das Halbfinale für die deutsche Handball-Nationalmannschaft nur noch in der grauen Theorie erreichbar. Ein paar Tage später herrschte Gewissheit, weil Spanien gegen Tschechien gewann.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auch die zwei abschließenden Siege gegen Österreich und Tschechien änderten nichts an der Tatsache, dass Deutschland kein Wörtchen mehr um den EM-Titel mitsprechen wird. Allerdings tragen die beiden Drittplatzierten der Hauptrundengruppen vor den Halbfinalspielen in Stockholm noch das Spiel um Platz 5 aus.

Das Spiel ist jedoch ohne große sportliche Bedeutung, zu gewinnen gibt es für den DHB nicht mehr als Prestige. Die Qualifikation für das Olympia-Turnier wird nämlich in einem eigens dafür vorgesehenen Turnier ausgespielt.

Handball-EM: Deshalb zeigt die ARD nicht das DHB-Spiel gegen Portugal live im TV

Aufgrund der sportlichen Bedeutungslosigkeit hat sich die ARD dazu entschieden, das Spiel um Platz 5 bei der Handball-EM zwischen Deutschland und Portugal nicht im Hauptprogramm zu übertragen - und das obwohl auch das abschließende und ebenfalls bedeutungslose Hauptrundenspiel des DHB gegen Tschechien dem ZDF eine gute Zuschauerquote beschert hatte (4,82 Mio.).

hat sich die dazu entschieden, das Spiel um Platz 5 bei der Handball-EM zwischen Deutschland und Portugal nicht im Hauptprogramm zu übertragen - und das obwohl auch das abschließende und ebenfalls bedeutungslose Hauptrundenspiel des DHB gegen Tschechien dem ZDF eine gute Zuschauerquote beschert hatte (4,82 Mio.). Stattdessen wird im Ersten die Biathlon Mixed Staffel in Pokljuka/Slowenien und das Weltcup-Skispringen in Zakopane zu sehen sein. Beides findet parallel zum Anwurf des Deutschland-Spiels in Stockholm um 16 Uhr statt.

und das zu sehen sein. Beides findet parallel zum statt. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky sprach von einem "sehr bedauerlichen programmlichen Dilemma . Die Entscheidung, was wir im Hauptprogramm übertragen, ist uns nicht leichtgefallen. Wir haben uns aber letztlich nach Abwägung aller Argumente für den Wintersport entschieden" .

. Die Entscheidung, was wir im Hauptprogramm übertragen, ist uns nicht leichtgefallen. Wir haben uns aber letztlich . Hintergrund: Auch der Wintersport ist ein beliebtes Nachmittagsprogramm bei den öffentlich-rechtlichen Sendern und erreicht regelmäßig starke Zuschauerzahlen. Besonders beim Skispringen ist das aktuell so, weil der Deutsche Karl Geiger den Gesamtweltcup anführt. Vor ihm ist es lediglich drei deutschen Skispringern gelungen, den Gesamtweltcup zu gewinnen (Jens Weissflog, Martin Schmitt und Severin Freund).

Handball: Die verrückten Outfits von DHB-Vize Bob Hanning © getty/imago images 1/16 Der DHB-Boss ist auch bei der EM für so manchen modischen Hingucker verantwortlich. Wir haben mal die besten Pullover, Hoodies und Sakkos der letzten Jahre zusammengestellt ... © imago images 2/16 Dieser Tage bei der Handball-EM: Zum Match gegen Weißrussland lief der DHB-Vize in einem pinken Samtsakko auf. Schade, dass man das T-Shirt nicht in voller Pracht sehen kann. © imago images 3/16 Beim Turnierauftakt gab er sich da schon legerer. Wir finden diesen Hoodie schweinegut. © imago images 4/16 Bei der WM 2019 wünschte sich der Fuchs Hanning die Krönung für die deutsche Mannschaft. Leider ging das Halbfinale gegen Norwegen verloren. © imago images 5/16 Opulent, opulent mit diesen goldenen Löwen ... Bob Hanning kann es tragen. © imago images 6/16 Der nächste Hoodie, bei dem man sich fragen muss: Wo hat er den denn her? Bob Hanning anno 2018. © imago images 7/16 Hanning wird als Trainer/Manager des Jahres 2017 im Rahmen der Wahl zu Berlins Sportler*innen des Jahres ausgezeichnet. Er kann's auch klassisch. © imago images 8/16 Für Hanning ein beinahe schon erzkonservatives Erscheinungsbild. So lief er 2015 im Aktuellen Sportstudio auf. © imago images 9/16 Bei der WM 2019 im Match gegen Frankreich. Hanning sieht eine dramatische Pleite im Spiel um Bronze, gewinnt gefühlt aber den Preis für den besten Pulli. © getty 10/16 Bob Hanning liebt den Auftritt als solchen. Hier präsentiert er seine neue Internetseite 2015. © imago images 11/16 Hanning kann sich aber auch anpassen wie hier beim Mannschaftsausflug der DHB-Auswahl anno 1999 bei der WM in Ägypten. Damals war er übrigens Co-Trainer unter Legende Heiner Brand. © imago images 12/16 Damals als Trainer beim HSV Hamburg: Hanning hat groß eingekauft. Im Warenkorb befinden sich die Stars Morten Bjerre, Torsten Jansen, Jörn Kammler und Pascal Hens (v.l.). © imago images 13/16 Ende 2019 in seiner Eigenschaft als Chef der Füchse Berlin beim Bundesligaspiel gegen Leipzig: Hanning setzt modische Akzente als Pandabär. © imago images 14/16 September 2019: Bundesliga gegen Erlangen. Oder geht Hanning doch eher zu einer Audition bei Rammstein? © imago images 15/16 Hanning begrüßt Füchse-Star Jakov Gojun. Ob er sich ein Kompliment für seinen sagenhaften Pulli abholt? Verdient hätte er eins. © imago images 16/16 Zu guter Letzt: SPOX-Reporter Felix Götz (der Brillenträger zentral oben) begutachtet Hannings Outfit bei der WM 2019 in Köln.

DHB-Team gegen Portugal: So könnt Ihr das Spiel live im TV und Live-Stream verfolgen

Zwar wird das EM-Spiel um Platz 5 zwischen dem DHB-Team und Portugal nicht im Hauptprogramm der ARD zu sehen sein, allerdings weicht der öffentlich-rechtliche Sender für eine Übertragung im TV auf seinen Spartensender ARD ONE (ehemals Einsfestival) aus.

Die Übertragung dort wird um 15.55 Uhr, also fünf Minuten vor dem Anwurf, beginnen. Parallel dazu bietet die ARD, die sich die Übertragungsrechte an der Handball-Europameisterschaft mit dem ZDF, Eurosport und Sportdeutschland.TV geteilt hat, einen kostenlosen Live-Stream zur Partie via sportschau.de an. Hier geht's zum kostenlosen Live-Stream.

© getty

Handball-EM 2020: Wie kann ich die Halbfnials und das Finale sehen?

Die beiden Halbfinalspiele am Freitag zwischen Norwegen und Kroatien (20.30 Uhr) und Spanien und Slowenien (18 Uhr) könnt Ihr auf unterschiedlichen Wegen anschauen.

ZDF: Der öffentlich-rechtliche TV-Sender überträgt beide Halbfinal-Spiele zumindest im kostenlosen Live-Stream auf zdf.de/sport. Hier geht's zu den Live-Streams.

Der öffentlich-rechtliche TV-Sender überträgt beide Halbfinal-Spiele zumindest im kostenlosen Live-Stream auf zdf.de/sport. Hier geht's zu den Live-Streams. Eurosport: Der TV-Sender zeigt lediglich das zweite Halbfinalspiel zwischen Kroatien und Norwegen, das Spiel um Platz drei und das große Finale am Sonntag live im frei empfangbaren TV. Das erste Halbfinalspiel könnt Ihr im Live-Stream auf Handball-Deutschland.TV streamen.

Der TV-Sender zeigt lediglich das zweite Halbfinalspiel zwischen Kroatien und Norwegen, das Spiel um Platz drei und das große Finale am Sonntag live im frei empfangbaren TV. Das erste Halbfinalspiel könnt Ihr im Live-Stream auf Handball-Deutschland.TV streamen. DAZN: Über den Eurosport-Channel auf DAZN habt Ihr außerdem die Möglichkeit, über die beliebte Streamingplattform drei der vier letzten Spiele der diesjährigen Handball-EM anzuschauen.

Handball-EM 2020: Die Ergebnisse der DHB-Auswahl bei der Europameisterschaft