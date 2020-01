Handball-EM: DHB-Team gegen Weißrussland heute live im TV und Livestream

So könnt Ihr das erste Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft in der EM-Hauptrunde gegen Weißrussland live im TV und Livestream sehen.

DHB-Team gegen Weißrussland heute live im TV und Livestream

Wie schon alle Spiele in der Vorrunde werden auch die Partien in der Hauptrunde mit deutscher Beteiligung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Die ARD und das ZDF wechseln sich dabei bei den Übertragungen ab. Das erste Hauptrunden-Spiel gegen Weißrussland könnt Ihr live und in voller Länge im Ersten verfolgen.

Zusätzlich wird ein Livestream auf der Homepage angeboten. Hier geht's zum Stream.

Nur die deutschen Spiele reichen Euch nicht? Dann sichert Euch einen kostenlosen DAZN-Probemonat und erlebt bis zu 18 weitere Partien über den Eurosport-Channel live. Neben der Handball-EM gibt's auf DAZN zahlreiche weitere sportliche Highlights wie ausgewählte Spiele der Bundesliga, Primera Division, Serie A und 100 Spiele der Champions League. Außerdem werden Partien der großen US Ligen (NBA, NFL, NHL, MLB) übertragen.

Alle Partien der Handball-EM ohne deutsche Beteiligung zeigt das Streamingportal sportdeutschland.tv.

DHB-Team gegen Weißrussland heute im Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbild? Kein Problem! Wir sorgen für Abhilfe und bieten einen ausführlichen Liveticker zur Partie Deutschland gegen Weißrussland sowie zu zahlreichen anderen Sportevents. Eine Übersicht findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender.

DHB-Team: Die Hauptrundengegner

Neben Weißrussland trifft Deutschland in der Hauptrunde auf Kroatien, Österreich und Tschechien. Gegen Spanien muss das DHB-Team in der Hauptrunde nach der 26:33-Niederlage in der Vorrunde nicht erneut antraten. Die Gegner im Überblick:

Platz Gruppe Team Ergebnis gegen direkten Gegner Punkte 1 A Kroatien 31:23 (gegen Weißrussland) 2 2 C Spanien 33:26 (gegen Deutschland 2 3 C Deutschland 26:33 (gegen Spanien) 0 4 A Weißrussland 23:31 (gegen Kroatien) 0 5 B Österreich 32:29 (gegen Tschechien) 2 6 B Tschechien 29:32 (gegen Österreich) 0

Handball-EM: Der Terminplan des DHB-Teams

Weißrussland, Kroatien, Österreich und zum Abschluss Tschechien - die genauen Anwurfzeiten gibt's hier im Überblick:

Datum und Uhrzeit Team 1 Team 2 16. Januar 2020, 20.30 Uhr Weißrussland Deutschland 18. Januar 2020, 20.30 Uhr Kroatien Deutschland 20. Januar 2020, 20.30 Uhr Österreich Deutschland 22. Januar 2020, 20.30 Uhr Tschechien Deutschland

Handball-EM: Der Terminplan

Nach der Hauptrunde ist vor dem Halbfinale - so geht's bei der Handball-EM in den folgenden Tagen weiter: