Handball-WM in Japan: DHB-Frauen gewinnen Auftaktspiel gegen Brasilien

Die deutschen Handballerinnen sind erfolgreich in die Weltmeisterschaft in Japan gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener gewann ihr Auftaktspiel gegen Panamerikameister Brasilien dank der überragenden Torhüterin Dinah Eckerle mit 30:24 (14:11) und legte damit einen optimalen Start in die schwere Vorrundengruppe B hin. Beste deutsche Werferin war Russland-Legionärin Julia Behnke mit sechs Treffern. Je viermal trafen aus dem Rückraum Alicia Stolle und Shenia Minevskaja.

"Wir sind glücklich, dass wir mit einem Sieg gestartet sind, es gibt aber noch Raum für Verbesserung. Wir wussten vorher nicht, was uns erwartet. Das Spiel war enger, als es das Ergebnis aussagt", sagte Groener auf der Pressekonferenz. Matchwinnerin Eckerle meinte: "Wir hatten einen großartigen Teamgeist, darauf bin ich stolz."

Der nächste deutsche Gegner am Sonntag (10 Uhr) ist Außenseiter Australien (1. Dezember). Anschließend warten noch Handball-Schwergewicht Dänemark (3. Dezember), Welt- und Europameister Frankreich (4. Dezember) sowie Asienmeister Südkorea (6. Dezember) auf die DHB-Auswahl. Nur die besten drei Teams ziehen in die Hauptrunde ein.

In Japan geht es für Deutschland auch um ein mögliches Olympia-Ticket: Um bei einem Qualifikationsturnier für Tokio 2020 dabei zu sein, muss der EM-Zehnte bei der WM eine Platzierung unter den ersten Sieben erreichen.