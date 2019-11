Handball-Bundesliga: Pflichtsiege für SG Flensburg-Handewitt und THW Kiel

Pflichtsiege für das Spitzenduo der Handball-Bundesliga: Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt und der Verfolger THW Kiel haben sich am 15. Spieltag keine Blöße gegeben. Der deutsche Meister Flensburg setzte sich gegen den Bergischen HC 29:23 (13:11) durch, der Nordrivale aus Kiel gewann beim HC Erlangen 31:27 (14:13).

Mit 24:6 Punkten führt Flensburg die Liga an, der THW (22:4) hat zwei Spiele weniger ausgetragen. Vor 5807 Zuschauern in der Flens-Arena war der schwedische Rückraumspieler Jim Gottfridsson mit sechs Toren der erfolgreichste Schütze der Gastgeber. Für Kiel erzielte in Nürnberg vor 7122 Fans der dänische Linksaußen Magnus Landin Jacobsen sieben Tore.

Weiter geht es für den THW schon am Samstag (17.30 Uhr) in der Champions League gegen Montpellier HB. Flensburg empfängt am Sonntag (19.00 Uhr) Aalborg Handbold, die letzten fünf Partien der Königsklasse hat das Team von Trainer Maik Machulla verloren.