Handball: DHB-Trainer Prokop baut auf neues Torhüter-Duo - Silvio Heinevetter nicht dabei

Bundestrainer Christian Prokop baut in den letzten Länderspielen des Jahres 2019 auf ein neues Torhüter-Duo. Europameister Andreas Wolff (Vive Kielce) und Dario Quenstedt (THW Kiel) bilden das Gespann für die Partien gegen Kroatien (23. und 26. Oktober).

Der Berliner Silvio Heinevetter, zuletzt als Stammkeeper neben Wolff gesetzt, wurde für den Lehrgang nicht nominiert.

"Die Leistungsstärke war ausschlaggebend für die Nominierung", sagte Prokop bei der Kaderbekanntgabe am Montag in Hannover. Quenstedt habe in Kiel zuletzt viel Spielzeit bekommen und seine Sache sehr gut gemacht.

Zudem nominierte Prokop erstmals wieder Rückraumspieler Julius Kühn, der die Heim-WM im Januar aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasst hatte.

Prokop bezeichnete den bevorstehenden Lehrgang als "wichtige Etappe" und "entscheidende Woche" mit Blick auf die EM im Januar in Österreich, Norwegen und Schweden. "In meinen Augen ist dies die aktuell stärkste Mannschaft", sagte der DHB-Coach. Die Nominierung sei "bedeutend, aber die Tür steht in beide Richtungen weiterhin offen", sagte Prokop.

Angeführt wird die Nationalmannschaft von Kapitän Uwe Gensheimer. Der Linksaußen der Rhein-Neckar Löwen ist mit 172 Länderspielen der erfahrenste und am 26. Oktober mit dann 33 Jahren älteste Akteur. Als zweiten Linksaußen berief Prokop wie in den Juni-Länderspielen gegen Israel und den Kosovo den Göppinger Marcel Schiller.

Matthias Musche vom SC Magdeburg wurde nicht berücksichtigt. Auch Rechtsaußen Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen ist nicht dabei. Erstmals im Aufgebot der A-Nationalmannschaft steht der Leipziger Luca Witzke für die Rückraummitte.

Handball: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft