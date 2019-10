SG Flensburg-Handewitt hat Hannover-Pleiten verdaut: Sieg gegen Füchse Berlin

Der deutsche Handballmeister SG Flensburg-Handewitt hat den doppelten Rückschlag gegen die TSV Hannover-Burgdorf gut verdaut und im Spitzenspiel gegen die Füchse Berlin einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Das Team von Trainer Maik Machulla setzte sich in der heimischen Flens-Arena mit 27:23 (12:9) durch und zog mit 11:5 Punkten in der Tabelle am 8. Spieltag an den Füchsen (10:6) vorbei.

"Wir haben vorne geduldiger gespielt und den Ball besser laufen lassen. Wir haben viel leidenschaftlicher verteidigt. Natürlich hilft uns auch, dass Buric die Bälle so hält. Die Mannschaft hat gezeigt, dass wir unbedingt gewinnen wollten und ist mit einer großen Leidenschaft angetreten. Das war heute wieder mehr SG als die beiden Spiele gegen Hannover", sagte SG-Coach Maik Machulla.

Die Flensburger hatten zuletzt in der Liga und im Pokal-Achtelfinale daheim gegen Hannover verloren. Gegen die Berliner entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich die Norddeutschen erst am Ende der ersten Halbzeit mit drei Toren absetzten. In der zweiten Hälfte baute die SG ihren Vorsprung vor 6204 Zuschauern schnell auf fünf Tore aus und feierte am Ende einen ungefährdeten Erfolg.

"Wir haben eine deutliche Abschlussschwäche gehabt und viele Bälle liegen lassen. Und wir spielen hinten lange in Unterzahl, das macht es viel zu schwer, da noch einmal heranzukommen. Flensburg war heute einen Tick besser, hat das clever gemacht und die Chancen genutzt. Das müssen wir noch lernen. Die hatten alle ein bisschen Wut im Bauch nach den letzten zwei Spielen", erklärte Füchse-Spieler Paul Drux die Niederlage.

Vor der Partie hatte Flensburg bekannt gegeben, dass der Vertrag mit Kreisläufer Johannes Golla vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert wurde. Der Jung-Nationalspieler "bedankte" sich mit drei Treffern für das Vertrauen. Erfolgreichster Werfer beim Sieger war Magnus Röd mit fünf Toren, bei den Berlinern traf Hans Lindberg (4/1) am besten.