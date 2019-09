Handball: Rhein-Neckar Löwen gewinnen Spitzenspiel in Magdeburg

Die Rhein-Neckar Löwen haben das Topspiel in der Handball-Bundesliga beim SC Magdeburg mit 32:28 (14:13) gewonnen.

Das Team um Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer setzte sich am 6. Spieltag der Liqui Moly HBL dank einer starken Phase am Ende des Spiels durch und ist nun erster Verfolger des noch verlustpunktfreien Spitzenreiters TSV Hannover-Burgdorf.

"Für uns waren das heute mehr als zwei Punkte, weil ein Gefühl kriegen, dass wir nicht so schlecht sind, wie wir letztes Jahr gemacht wurden", sagte Löwen-Spielmacher Andy Schmid nach dem Spiel bei Sky.

Während der 60 Minuten ging es hin und her, beide Mannschaften gingen zwischenzeitlich in Führung. In der 55. Minute beim Stand von 27:27 konnten sich die Löwen durch einen 4:0-Lauf allerdings absetzen und brachten so den Sieg unter Dach und Fach. Bester Werfer war vor 6600 lautstarken Zuschauern in der GETEC-Arena Jannik Kohlbacher, der Kreisläufer der deutschen Nationalmannschaft erzielte sieben Treffer.

"Das ist heute eine bittere Pille, die wir heute schlucken müssen, weil wir wirklich gewillt waren, mit jeder Faser unseres Körpers, die Rhein-Neckar Löwen zu schlagen", sagte ein sichtlich enttäuschter Bennet Wiegert nach dem Spiel bei Sky.

Die Partie im Stenogramm

SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen 28:32 (13:14). - Tore: Musche (6), Bezjak (5), Lagergren (5), O'Sullivan (4), Hornke (4/4), Chrapkowski (2), Schmidt (1), Damgaard (1) für Magdeburg - Kohlbacher (7), Gensheimer (6/3), Schmid (4), Larsen (4), Kirkelokke (3), Lagarde (2), Groetzki (2), Guardiola (2), Petersson (2) für Rhein-Neckar. - Zuschauer: 6600