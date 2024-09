Trotz USA-Triumph über Team Europa: Esther Henseleit überzeugt bei Solheim Cup

Esther Henseleit: "Ein Kindheitstraum wird wahr"

Das europäische Team hätte nämlich ein mittelschweres Golfwunder benötigt, um den Cup ein viertes Mal in Folge zu gewinnen - was bisher noch keiner Mannschaft in der Geschichte des weiblichen Pendants zum Ryder Cup der Männer gelang.

Die Europäerinnen lagen nach zwei von drei Tagen 6:10 zurück, in den abschließenden zwölf Einzeln wurde es noch einmal unerwartet eng, allerdings nicht mehr hochspannend: Zwei andere Partien liefen noch, als Lilia Vu für die USA einen halben Punkt zum entscheidenden 14,5 holte.

Doch für Henseleit, die dank Paris-Silber vor einem Monat und dem zweiten Platz eine Woche später bei den Scottish Open als sechste Deutsche den Sprung ins europäische Team geschafft hatte, war der Solheim Cup auch so ein unvergessliches Erlebnis. Und das hatte nichts damit zu tun, dass ihr Verlobter, Trainer und Manager Reece Phillips wegen eines Bandscheibenvorfalls als Caddie ausfiel.

"Ein Kindheitstraum erfüllt sich", hatte die gebürtige Friesin, die mittlerweile im beliebten Profigolfer-Domizil in Scottsdale/Arizona lebt, kurz vor ihrem ersten Abschlag gesagt. Diesen Traum hegte Henseleit seit 2015. Damals war sie als jugendliche Zuschauerin beim Solheim Cup in St. Leon-Rot "die ganze Zeit" vor Ort: "Von da an war es mein Ziel, irgendwann selbst dabei zu sein."