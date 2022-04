Golf - US Masters in Augusta: Datum, Termine, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Im Golf steht mit den US Masters in August das erste von vier Major-Turnieren des Jahres 2022 an. Datum, Termine, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream: SPOX teilt im Vorfeld die relevanten Informationen mit, um nichts zu verpassen.

Neues Jahr, neue Golfsaison. In Augusta, einer Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Georgia, steht mit den US Masters das erste Major-Turnier kurz vor der Austragung. Zur Sache geht es auf der Anlag des Augusta National Golf Club.

Aber wann genau? SPOX hält im Folgenden eine Übersicht mit den Terminen beziehungsweise dem Zeitplan zu den US Masters bereit und erklärt, wo man das Turnier im TV und Livestream verfolgen kann.

Golf - US Masters in Augusta: Datum, Termine

Der Startschuss bei den US Masters in Augusta fällt am kommenden Donnerstag, den 7. April. Das Turnier erstreckt sich folglich bis zum Sonntag, den 10. April. An diesem Tag findet dann auch die Siegerehrung statt. Die Profis um Titelverteidiger Hideki Matsuyama sind bereits ab Montag (4. April) vor Ort.

© getty Die US Masters in Augusta stehen kurz bevor.

Golf - US Masters in Augusta: Zeitplan

Da das Turnier unmittelbar bevorsteht, ist inzwischen wenig überraschend auch der genaue Zeitplan bekannt. Ehe es am 7. April losgeht, gibt es am 4. April und am 5. April jeweils Proberunden. Für den 5. April ist dann zusätzlich auch noch das Champions Dinner angesetzt.

Am Mittwoch, den 6. April steigt der Par-3-Wettbewerb, tags darauf wird es dann mit der ersten Turnierrunde richtig ernst. Mit jedem weiteren Tag steht folglich jeweils die nächste Runde an. Am Donnerstag (7. April) und Freitag (8. April) wird je ab 14 Uhr MEZ gespielt, am Samstag (9. April) und Sonntag (10. April) je ab 16 Uhr MEZ. Die Siegerehrung erfolgt gegen Mitternacht mitteleuropäischer Zeit.

Wichtiger Hinweis: Die Wetterbedingungen könnten den Terminplan beeinflussen. Zudem bleibt abzuwarten, wann welcher Profi an einem Spieltag den ersten Ball abschlägt. Das hängt von der dann aktuellen Punktzahl im Turnier ab.

Hier der Zeitplan nochmals im Überblick.

Termin Event TV/Livestream Montag, 4. April Proberunden skysport.de Dienstag, 5. April Proberunden, Champions-Dinner skysport.de Mittwoch, 6. April Par-3-Wettbewerb Sky Sport 2 / skysport.de Donnerstag, 7. April 1. Turnierrunde Sky Sport 1 / skysport.de Freitag, 8. April 2. Turnierrunde Sky Sport 1 / skysport.de Samstag, 9. April 3. Turnierrunde Sky Sport 1 / skysport.de Sonntag, 10. April 4. Turnierrunde Sky Sport 1 / skysport.de

Golf - US Masters in Augusta: Übertragung im TV und Livestream

Wer sich die US Masters auf keinen Fall entgehen lassen möchte, für den ist Sky die Anlaufstelle. Der Bezahlsender besitzt hierzulande nämlich weiterhin die exklusiven Rechte an der Übertragung des Golf-Turniers, zeigt dieses abgesehen von der Ausstrahlung im linearen Pay-TV allerdings auch im Free-Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App. Der Livestream kann genauso auch über die Plattformen Sky Go und Sky Ticket abgerufen werden.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Von Donnerstag bis Sonntag steht der Feed "Amen Corner" im Livestream zur Verfügung. An allen Tagen wird dort das Geschehen an den Löchern 11 (White Dogwood), 12 (Golden Bell) und 13 (Azalea) live übertragen, informiert Sky.

Im klassischen Pay-TV ist an den ersten drei Tagen aber immer erst um 21 Uhr Übertragungsstart, am Finaltag dann um 20 Uhr.

Golf - US Masters in Augusta: Gewinner der letzten fünf Jahre