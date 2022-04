Golf - Augusta, Übertragung heute live: Finaltag des US-Masters im TV, Livestream und Liveticker

Dreimal ging es beim Masters in Augusta schon zur Sache, am heutigen Sonntag steht beim Traditionsturnier der vierte und finale Tag an. SPOX verrät Euch, wo Ihr die US-Masters heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das Feld ist ausgedünnt, am heutigen Sonntag werden bei den US Masters Entscheidungen gefällt. Ab 16 Uhr wird sich auf dem Grün des Augusta National Golf Clubs zeigen, wer sich in diesem Jahr in das traditionsreiche grüne Jackett kleiden darf.

Die wichtigsten Infos zum Finaltag und seiner Übertragung im TV, Livestream und Liveticker findet Ihr hier.

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Finaltag des US-Masters im TV, Livestream - Datum, Ort, Infos

Wettbewerb: US-Masters

US-Masters Spieltag: 4/4

4/4 Datum: Sonntag, 10. April

Sonntag, 10. April Beginn: 16 Uhr

16 Uhr Spielort: Augusta National Golf Club

Augusta National Golf Club Preisgeld: 11.500.000$

© getty Tiger Woods gibt bei den US Masters in Augusta sein heiß ersehntes Comeback.

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Finaltag des US-Masters im TV und Livestream

In diesem Jahr hat sich Sky die exklusiven Rechte am ersten Major-Turnier des Golf-Jahres gesichert. Am Finaltag geht es beim Pay-TV-Sender ein wenig früher los als zuvor, ab 20 Uhr könnt Ihr bei Sky Sport 1 einschalten und die Masters verfolgen. Kommentiert wird im Deutschen von Gregor Biernath und Adrian Grosser, wenn Ihr lieber dem amerikanischen Kommentar lauschen möchtet, könnt Ihr das aber auch tun.

Das Ganze könnt Ihr wie gewohnt auch im Livestream verfolgen - entweder mit dem mehrkostenfreien Sky Go oder via Sky Ticket.

Parallel dazu bietet Sky allen Golf-Fans allerdings noch zwei weitere Optionen an, das Geschehen in Augusta zu verfolgen. Zum einen habt Ihr mit einem Abo des Sport-Pakets nämlich die Möglichkeit, in den "Featured Groups" ausgewählte Spieler schon ab 16.15 Uhr zu verfolgen. Darüber hinaus wird die "Amen Corner", also die Löcher 11, 12 und 13, ab 17.45 Uhr vollkommen kostenfrei auf skysport.de gezeigt.

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Tag 4 des US-Masters im TV, Livestream - Die Top-8 nach Tag 3

Rang Name Schläge 1 Scottie Scheffler 207 1 Cameron Smith 210 3 Sungjae Im 212 4 Shane Lowry 214 4 Charl Schwartzel 214 6 Corey Conners 215 6 Justin Thomas 215 8 Danny Willett 216

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Finaltag des US-Masters im Liveticker

Ihr habt kein Sky-Abo oder möchtet nicht den gesamten Finaltag im TV verfolgen? Dann haltet Euch einfach mit unserem Liveticker zu den Masters auf dem Laufenden, hier verpasst Ihr keinen Athleten.

Hier geht es zum Liveticker vom Finaltag beim Masters.

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Finaltag des US-Masters im TV, Livestream - Die letzten Sieger