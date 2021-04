Augusta heute live: Tag 3 bei Golf-Masters im TV, Livestream und Liveticker

Beim Golf-Masters in August steht heute der dritte Tag an. Wir verraten Euch, wie Ihr das Event live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Augusta heute live: Tag 3 bei Golf-Masters im TV und Livestream

Heute steht der dritte Tag beim Golf-Masters in August an. Auch heute geht es wieder um 14.00 Uhr deutscher Zeit los. Im Free-TV könnt Ihr das Turnier nicht verfolgen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Augusta heute live: Tag 3 bei Golf-Masters im TV

Die Übertragungsrechte für das Masters in August liegen in diesem Jahr exklusiv bei Sky. Dementsprechend laufen alle vier Tage live bei dem Pay-TV-Sender.

Die Masters laufen auf Sky Sport 1 HD. Sky sendet ab 21 Uhr live, die Sendung geht bis in die Nacht.

Augusta heute live: Tag 3 bei Golf-Masters im Livestream

Auch im Livestream sind die Masters ausschließlich bei Sky zu sehen. Via Sky Go können Sky-Kunden das Programm wie gewohnt im Livestream verfolgen.

Falls Ihr kein Sky-Kunde seid, könnt Ihr zudem ein Sky Ticket buchen. Mit einem Ticket könnt Ihr ebenfalls alle Livestreams von Sky abrufen.

Für Nicht-Sky-Kunden bietet der Pay-TV-Sender zudem ein besonderes Schmankerl an: Auf skysport.de zeigt Sky ab 17.45 Uhr die Amen Corner im Livestream - for Free!

Die Amen Corner gilt als die Schlüsselstelle auf dem Kurs in Georgia. Die Corner beinhaltet drei Löcher, im Livestream seht Ihr also zumindest alle Spieler an diesen drei Löchern.

Golf - Masters in Augusta, Amen Corner: Die Sendezeiten bei Sky

Datum Start Ende Do., 8. April 16.45 Uhr 0 Uhr Fr., 9. April 16.45 Uhr 0 Uhr Sa., 10. April 17.45 Uhr 0 Uhr So., 11. April 17.45 Uhr 0 Uhr

© getty Justin Rose erwischte in Augusta einen sehr guten Start.

Augusta heute live: Tag 3 der Golf-Masters im Liveticker

Ihr könnt das Turnier in Augusta auch im Liveticker verfolgen. Bei uns verpasst Ihr ab 21.00 Uhr kein kein Loch.

Hier geht's zum Liveticker von Tag 3 der Golf-Masters in Augusta.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.

Augusta, Golf-Masters: Kurs, Löcher

Der Augusta National gilt als einer der schönsten Golfplätze der Welt. Der Kurs zählt zudem zu den geschichtsreichsten Plätzen weltweit. Schön anzusehende Wasserhindernisse schmücken die 18 Löcher in Georgia.

Zu den berühmtesten Charakteristika des Kurses zählen beispielsweise die Magnolia Lane, eine mit Magnolien geschmückte Straße zum Clubhaus in Augusta, oder der Big Oak Tree.

Hier seht Ihr alle Löcher in Augusta.

Augusta, Golf-Masters: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre