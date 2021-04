Das Masters in Augusta sind in vollem Gange und gehen heute in Tag 2. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Turnier heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Augusta heute live: Tag 2 bei Golf-Masters im TV, Livestream und Liveticker

Auch heute starten die ersten Spieler um 14 Uhr deutscher Zeit in die 18-Loch lange Runde in Augusta, Georgia. Im Free-TV ist das Turnier nicht zu sehen.

Stattdessen liegen die Übertragungsrechte bei Sky. Heute startet der Pay-TV-Sender seine Übertragung um 21 Uhr auf Sky Sport 1 HD und ist bis 1.30 Uhr in der Nacht live auf Sendung.

Als Kommentatoren sind Gregor Biernath und Adrian Grosser am Mikrofon.

Neben der Übertragung im TV bietet Sky auch einen Livestream an. Dafür gibt es die beiden Optionen Sky Go (Bestandskunden) und Sky Ticket (Nicht-Kunden).

Augusta heute live: Amen Corner im kostenlosen Livestream

Zudem bietet Sky für alle kostenlos ein besonderes Schmankerl an. Auf skysport.de ist ab 16.45 Uhr die Amen Corner im kostenlosen Livestream zu sehen.

Dabei handelt sich sich um die Schlüsselstelle des Kurses, die drei Löcher abdeckt.

Golf - Masters in Augusta, Amen Corner: Die Sendezeiten bei Sky

Datum Start Ende Do., 8. April 16.45 Uhr 0 Uhr Fr., 9. April 16.45 Uhr 0 Uhr Sa., 10. April 17.45 Uhr 0 Uhr So., 11. April 17.45 Uhr 0 Uhr

© getty Der Golfkurs in Augusta ist einer der schönsten der Welt.

Augusta heute live: Tag 2 der Golf-Masters im Liveticker

Ihr habt keine Möglichkeit, das Spiel im TV oder Livestream zu verfolgen? Kein Problem! In unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene. Ab 20.30 Uhr geht's los!

Augusta, Golf-Masters: Kurs, Löcher

Der Augusta National ist einer der berühmtesten und schönsten Golfplätze der Welt. Die 18-Löcher im Südosten der USA sind gespickt mit malerischen Wasserhindernissen.

Die Magnolia Lane, die von Magnolien gesäumte Straße zum Clubhaus oder der 150 Jahre alte Big Oak Tree sind nur einige der Charakteristika des Kurses.

