Lauf geht weiter: Lautern feiert Derbysieg gegen Karlsruhe - Hertha verliert auch in Fürth

2. Liga: Hertha verliert auch in Fürth

Die Berliner verloren nach dem Last-Minute-K.o. in Köln (1:2 n.V.) am Samstag bei der kriselnden SpVgg Greuther Fürth mit 1:2 (1:1). Fürths Noel Futkeu (38./55.) bog die frühe Führung durch Offensivjuwel Ibrahim Maza (5.) noch um.

Auch in Überzahl fanden die Herthaner in der Schlussphase kaum Mittel für den Ausgleich. Maximilian Dietz sah auf Fürther Seite Gelb-Rot (77.).

Durch die Niederlage belegen die Herthaner von Trainer Cristian Fiel vorerst den zehnten Rang. Fürth sammelte im Abstiegskampf derweil wichtige drei Zähler. Es ist erst der zweite Dreier aus den letzten elf Partien und der erste für den neuen Trainer Jan Siewert.

Die Hauptstädter erwischten einen optimalen Start in die Begegnung. Maza vollendete einen sehenswerten Spielzug freistehend ins linke Eck, der siebte Pflichtspieltreffer des algerischen Nationalspielers. Fürth kam mit der Zeit besser in die Partie, Futkeu belohnte das Kleeblatt für den hohen Aufwand.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Fürth am Drücker. Futkeu schnürte aus Nahdistanz seinen Doppelpack. Die Hertha, die unter der Woche auch in Köln in Führung gegangen war, anschließend aber nach langer Unterzahl noch verlor, wurde danach aktiver, die Mittelfranken verteidigten leidenschaftlich und lauerten auf Konter.