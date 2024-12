Sperre aufgehoben! 1. FC Köln darf wieder Transfers tätigen

Teenager als Auslöser der Sperre

Ursächlich für die FIFA-Strafe war im Januar 2022 die Verpflichtung des slowenischen Teenagers Jaka Potocnik. Dieser hatte seinen Vertrag bei Olimpija Ljubljana gekündigt und kurz darauf beim FC unterschrieben. Die Slowenen legten erfolgreich Beschwerde bei der FIFA ein. Die Kölner wehrten sich unter anderem vor dem CAS, im Dezember 2023 trat die Registrierungssperre aber in Kraft. Die Kölner stiegen am Ende der Saison in die 2. Bundesliga ab.