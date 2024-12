SC Paderborn vs. FC Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Am heutigen Freitagabend, 6.12., treffen der SC Paderborn und der FC Schalke 04 aufeinander. Umgekehrter könnten die Vorzeichen nicht sein. Der SC Paderborn grüßt von der Tabellenspitze, während nur einen Punkt vor einem Abstiegsplatz ist. Auch der Trainerwechsel zu Kees van Wonderen hatte noch nicht den gewünschten Effekt. Gespielt wird um 18:30 Uhr in der Home Deluxe Arena in Paderborn.

Wer die Begegnung live zeigt erfährt Ihr hier bei SPOX