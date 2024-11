Sturm-Duo erlöst FC Schalke 04: Van Wonderen feiert Befreiungsschlag

Tabellenführer Hannover 96 strauchelt überraschend

Tabellenführer Hannover 96 hat unterdessen überraschend gestrauchelt. Die Niedersachsen verloren bei der SV Elversberg nach einer ganz schwachen Leistung 1:3 (0:2) und mussten nach zuletzt drei Siegen wieder eine Niederlage einstecken. Hannover verpasste damit die Möglichkeit, sich nach dem Remis zwischen den Verfolgern Fortuna Düsseldorf und SC Paderborn (1:1) an der Spitze abzusetzen.

Die Treffer für die Saarländer erzielten Youngster Elias Baum (10.), Torjäger Fisnik Asllani (45.+5) und der frühere Hannoveraner Muhammed Damar (48.). Mit 19 Punkten liegt das Elversberger Überraschungsteam nur noch drei Zähler hinter 96, für das Nicolo Tresoldi (90.+1) viel zu spät verkürzte.

Ausschlaggebend für Hannovers vierte Saisonpleite war eine indiskutable erste Halbzeit der Mannschaft von Trainer Stefan Leitl. Erstmals seit neun Monaten kassierte 96 wieder mehr als zwei Gegentore. Die beste Abwehr der 2. Liga, die in den elf Spielen zuvor lediglich sieben Treffer hatte hinnehmen müssen, war kaum wiederzuerkennen.

Vom Anpfiff an sah Hannover keinen Stich. 14:1 Torschüsse lautete die Statistik allein in der ersten Halbzeit. Auch nach der Pause war es weitgehend ein Spiel auf ein Tor, Keeper Ron-Robert Zieler verhinderte eine höhere Pleite. Als es schon zu spät schien, wachten die Gäste auf, Tresoldi (80.) traf zunächst per Kopf den Pfosten und auf Vorarbeit von Andreas Voglsammer zum 1:3.

Der erst 19 Jahre alte Baum erzielte seinen ersten Zweitliga-Treffer und bereitete den dritten Elversberger Treffer vor. Für Asllani war es das siebte Saisontor, das 1:0 legte er auf.