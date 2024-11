"Man hat mich durch die Medien gejagt": Ex-Schalke-Boss verteidigt sich nach Kritik mit emotionaler Brandrede

Schlimm in dieser Zeit sei vor allem die fehlende Unterstützung aus dem Verein gewesen. "Ich habe es ausgehalten, aber ich habe gesagt: Wo ist eigentlich der Rückhalt von Schalke 04? Wo sind die Verantwortlichen, denen ich immer gesagt habe, über Jahrzehnte, da marschieren wir lang und sie sind mitgegangen? Niemand war an meiner Seite. Niemand", so Tönnies. "Da habe ich gesagt: Hört zu, wenn das eure Antwort ist, ich brauche euch ein Mal in meinem Leben ... Dann habe ich gesagt: Ist gut. Das ist der wahre Grund."

Tönnies war 19 Jahre lang Aufsichtsratsvorsitzender der Schalker, ehe er am 30. Juni 2020 nach massiven Protesten und Rücktrittsforderungen aus der S04-Fanszene sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegte. Er beendete seinen Vorsitz des Aufsichtsrats und trat auch aus dem Wirtschafts- und Eilausschuss des Klubs zurück.