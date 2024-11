1. FC Köln vs. Hannover 96 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 30. November, begegnen sich am 14. Spieltag in der 2. Bundesliga der 1. FC Köln und Hannover 96. Das Duell wird um 13.00 Uhr im RheinEnergieStadion in Köln angepfiffen.

Das Topspiel der 2. Bundesliga steht an. Der Tabellenfünfte trifft auf den Tabellenvierten, lediglich ein Punkt trennen beide Mannschaften. Der 1. FC Köln zuletzt mit drei 1:0 Siegen in Folge, wobei Köln-Stürmer Tim Lemperle zwei Mal den entscheidenden Treffer erzielen konnte. Die Gäste aus Hannover stecken hingeben in einer kleinen Ergebniskrise. Zuletzt verlor die Mannschaft von Stefan Leitl gegen Darmstadt und Elversberg.

Gelingt Hannover die Wende, oder holt sich Köln den Heimsieg?

SPOX verrät Euch, wo die Partie im TV und Livestream zu sehen ist.