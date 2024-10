"Sehr, sehr viele Leute reden mit": Ehemaliger Trainer tritt gegen FC Schalke 04 nach

Thomas Reis tritt gegen FC Schalke 04 nach

Was Schalke im Umgang mit Trainer fehle, sei die nötige Geduld, erklärte der ehemalige Coach des VfL Bochum: "Ich würde mir wünschen, dass man mal eine gewisse Ruhe reinbekommt. Das ist unheimlich schwer, weil sehr, sehr viele Leute mitreden oder mitreden wollen."

Insgesamt behält Reis die Erfahrung bei den Knappen aber in guter Erinnerung. "Dieser Verein ist schon eine Hausnummer mit den Fans. Man sieht es jetzt auch in der zweiten Liga. Obwohl Schalke ja im Moment nicht so performt, wie sich das alle vorstellen, ist das Stadion trotzdem voll. Und du hast auswärts sehr oft ein gefühltes Heimspiel. Das war eine riesige Lebenserfahrung", bekannte Reis.