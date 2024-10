Messerangriff bei Abschiedsspiel von Lukas Podolski! Hooligan bedrohte Mitarbeiter des 1. FC Köln

Lukas Podolski hat seine Karriere noch nicht beendet

Podolski besuchte den Fan anschließend im Krankenhaus, nachdem dieser sich einer Not-OP unterzogen hatte, um am Leben zu bleiben.

Für Podoslki war es derweil nicht das letzte Spiel seiner Karriere. Sein Arbeitspapier bei Gornik Zabrze läuft noch bis zum Saisonende.

In der laufenden Spielzeit erzielte er in elf Pflichtspielen zwei Tore und steht weiterhin regelmäßig in der Startelf.