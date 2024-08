Hertha BSC vs. Jahn Regensburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

In der Liga standen sich die Hertha und der Jahn erst zweimal gegenüber. Beide Spiele fanden in der Saison 2021/13 statt. Die Berliner gewannen beide Duelle (2:1, 1:5) und stiegen am Ende des Spieljahres in die erste Bundesliga auf. Für Regensburg ging es als Tabellenletzter in die 3. Liga.