FC Schalke 04 vs. Eintracht Braunschweig, 2. Bundesliga heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt S04 im TV und Livestream?

Der FC Schalke 04 empfängt am heutigen Samstag (3. August) Eintracht Braunschweig am 1. Spieltag der 2. Bundesliga. Anpfiff in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist um 20.30 Uhr.

Mit dem Bruder eines ManUnited-Superstars und Ben Mangas Genie: Wie der FC Schalke 04 am Aufstieg in die Bundesliga arbeitet