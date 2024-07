Testspiel, Fußball: Wo läuft Fortuna Düsseldorf vs. Galatasaray Istanbul heute live im Free-TV und Livestream?

Fortuna Düsseldorf befindet sich derzeit in Österreich in einem Trainingslager. Dort kommt es am heutigen Montag (15. Juli) zum Duell mit Galatasaray Istanbul.

Die Partie wird in der Linzer Raiffeisen Arena um 19.30 Uhr angepfiffen.

Doch wo könnt Ihr das Spiel live sehen? SPOX klärt Euch auf.