Eintracht Braunschweig vs. VfL Osnabrück heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Testspiel im TV und Livestream?

Zweitligist Eintracht Braunschweig bestreitet am heutigen Samstag, 27. Juli, in der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 sein finales Testspiel. Im Eintracht-Stadion ist ab 13.30 Uhr Drittligist VfL Osnabrück zu Gast. Gespielt wird über zwei Mal 60 Minuten.

Braunschweig und Osnabrück trafen sich in der letzten Saison noch in der 2. Bundesliga. Osnabrück musste als Letzter aber den Gang in die 3. Liga antreten, auch da gegen Braunschweig zwei Mal verloren wurde.