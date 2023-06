Arminia Bielefeld empfängt den SV Wehen Wiesbaden zum Relegations-Rückspiel zur 2. Bundesliga. Ob das Duell im Free-TV gezeigt wird und wer sich um die Übertragung im TV und Livestream kümmert, erfahrt Ihr hier von SPOX.

Am heutigen Dienstag, den 6. Juni, wird es endlich darüber Klarheit geben, wer als 18. Verein eine Startberechtigung für die kommende Zweitliga-Saison erhält. Arminia Bielefeld und der SV Wehen Wiesbaden bestreiten nämlich das Rückspiel der Relegation. Um 20.45 Uhr wird das Spiel in der Schüco-Arena in Bielefeld angepfiffen.

Obwohl zwar noch mindestens 90 Minuten gespielt werden, spricht alles dafür, dass Wiesbaden als Sieger aus der Relegation hervorgehen wird. Die Hessen setzten sich im Hinspiel am vergangenen Freitag deutlich mit 4:0 durch und stehen also bereits mit mehr als einem Bein in der 2. Bundesliga. Bielefeld braucht ein Wunder, um noch das Ruder herumzureißen.

© getty Markus Kauczinski steht mit Wehen Wiesbaden vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga.

2. Bundesliga Relegation heute live im Free-TV? So seht Ihr Arminia Bielefeld vs. Wehen Wiesbaden im TV und Livestream

Wie schon zum Hinspiel wird auch zum heutigen Rückspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Wehen Wiesbaden eine Übertragung im Free-TV geboten. Ebenfalls gleich geblieben ist dabei der Sender, der sich darum kümmert: Sat.1.

Ab 20.15 Uhr werden die Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen mit den wichtigsten Infos zum Spiel versorgt, ehe 15 Minuten später der Anpfiff ertönt. Matthias Opdenhövel wird vom Privatsender als Moderator eingesetzt, das Kommentatoren-Team bilden Wolff-Christoph Fuss, Andrea Kaiser und Matthias Killing, während Markus Babbel den Experten macht.

Zeitgleich ist das Entscheidungsspiel auch im Livestream bei ran.de und JOYN zu sehen.

Darüber hinaus ist auch Sky heute im Einsatz. Der Pay-TV-Anbieter ist kostenpflichtig und stellt ebenfalls einen Livestream zum Spiel zur Verfügung, der mit einem SkyGo-Abonnement oder mit Zugriff auf den Streamingdienst WOW freischaltbar ist.

Weiters wird das Rückspiel von Sky auch im Pay-TV gezeigt. Um 20.15 Uhr beginnt die Übertragung, die von der Stimme des Kommentatoren Stefan Hempel begleitet wird. Es besteht die Wahl zwischen zwei Sendern, die beide die Relegation anbieten: Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD).

Zu guter Letzt wurde auch OneFootball mit der Übertragung beauftragt.

SPOX tickert die Begegnung live und ausführlich mit, so dass ihr keine wichtige Spielaktion verpasst.

Hier geht es zum Liveticker des Relegationsspiels zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Wehen Wiesbaden.

© getty Das Hinspiel wurde von Fan-Ausschreitungen überschattet.

Begegnung: Arminia Bielefeld vs. Wehen Wiesbaden

Arminia Bielefeld vs. Wehen Wiesbaden Wettbewerb: Relegation zur 2. Bundesliga

Relegation zur 2. Bundesliga Datum: 06.06.2023

06.06.2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Schüco-Arena, Bielefeld

Schüco-Arena, Bielefeld TV: Sky, Sat.1

Livestream: SkyGo, WOW, ran.de, OneFootball, JOYN

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga Relegation: Die Termine