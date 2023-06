Arminia Bielefeld vs. Wehen Wiesbaden, Übertragung: Relegation zur 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Arminia Bielefeld und der SV Wehen Wiesbaden stehen sich heute zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen im Rahmen der Relegation zur 2. Bundesliga gegenüber. Wie Ihr das Rückspiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, bekommt Ihr hier gezeigt.

Erst die Hälfte der 180 Minuten zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Wehen Wiesbaden wurde in der Relegation zur 2. Bundesliga gespielt, schon scheint die Entscheidung jedoch bereits gefallen zu sein. Drittligist Wiesbaden setzte sich im Hinspiel am Freitag nämlich mit 4:0 durch. Das Spiel wurde nicht nur durch den einseitigen Spielverlauf, sondern auch von Fan-Ausschreitungen seitens der Bielefelder geprägt. Dem DSC droht der komplette Absturz, erst in der Saison 2021/22 war man noch Bundesligist, nun braucht man ein Wunder, um noch in der 2. Bundesliga zu bleiben.

Am heutigen Dienstag, den 6. Juni, muss Wiesbaden im Rückspiel also nur noch einen 4:0-Vorsprung über die Ziellinie retten. In der Bielefelder Schüco-Arena geht die Partie um 20.45 Uhr los.

Arminia Bielefeld vs. Wehen Wiesbaden, Übertragung: Relegation zur 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Im Vergleich zum Hinspiel gibt es in Bezug auf die Übertragung im TV und Livestream keine großen Änderungen. Sat.1 ist auch heute für die Free-TV-Übertragung zuständig, beginnt dafür bereits um 20.15 Uhr mit der Ausstrahlung der ersten Livebilder. Während der gesamten Sendung ist folgendes Personal zu sehen und zu hören:

Moderator: Matthias Opdenhövel

Kommentatoren: Wolff-Christoph Fuss, Andrea Kaiser und Matthias Killing

Experte: Markus Babbel

Im Livestream von ran.de ist das Spielgeschehen kostenlos abrufbar.

Zusätzlich überträgt auch der Pay-TV-Sender Sky das Rückspiel zwischen Arminia Bielefeld und Wehen Wiesbaden. Dafür werden die Sender Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD) genutzt. Um keine Sekunde der Vorberichte zu verpassen, müsst Ihr vor 20.15 Uhr einschalten. Stefan Hempel übernimmt danach die Rolle des Kommentatoren.

Wer auf den Livestream von Sky zugreifen möchte, hat zwei Möglichkeiten. Er oder sie kann sich ein SkyGo-Abonnement beschaffen oder via WOW zum Ziel gelangen.

Zu guter Letzt kümmern sich auch OneFootball und JOYN um die Übertragung.

Arminia Bielefeld vs. Wehen Wiesbaden, Übertragung: Relegation zur 2. Bundesliga heute im Liveticker

Wie schon im Hinspiel, tickert SPOX auch das Rückspiel zur Relegation detailliert mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Ein- und Auswechslungen - bei uns geht Euch nichts durch die Lappen.

Hier geht es zum Liveticker des Relegationsspiels zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Wehen Wiesbaden.

Arminia Bielefeld vs. Wehen Wiesbaden, Übertragung: Relegation zur 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Arminia Bielefeld vs. Wehen Wiesbaden

Arminia Bielefeld vs. Wehen Wiesbaden Wettbewerb: Relegation zur 2. Bundesliga

Relegation zur 2. Bundesliga Datum: 06.06.2023

06.06.2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Schüco-Arena, Bielefeld

Schüco-Arena, Bielefeld TV: Sky, Sat.1

Livestream: SkyGo, WOW, ran.de, OneFootball, JOYN

Liveticker: SPOX

