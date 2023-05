HSV vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Auftakt des 31. Spieltags zum Duell zwischen dem HSV und dem SC Paderborn. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

HSV vs. SC Paderborn, 2. Bundesliga: Datum, Zeit, Ort, Infos

Der 31. Spieltag der 2. Bundesliga wird am heutigen Freitag, 5. Mai, mit zwei Partien eröffnet. Die auf dem Papier interessantere steigt in Hamburg, wo der HSV den SC Paderborn empfängt. Spielbeginn im Volksparkstadion ist um 18.30 Uhr.

Der HSV droht auch in dieser Saison, den direkten Aufstieg zu verpassen. Vier Punkte liegen die Norddeutschen hinter dem Tabellenzweiten 1. FC Heidenheim. Zu Tabellenführer Darmstadt 98 fehlen gar acht Punkte. Jetzt gilt es für den HSV, zumindest den Relegationsplatz abzusichern.

Auf diesen schielt auch der SC Paderborn, der sechs Punkte hinter dem HSV Vierter ist. Mit einem Sieg wäre der SCP wieder groß im Rennen.

HSV vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sport1 übertragt in dieser Zweitliga-Saison jeden Samstag ein Spiel live im Free-TV. Da HSV vs. SC Paderborn an einem Freitag stattfindet, gibt es keine Livebilder im Free-TV.

Komplett auf eine Liveübertragung müssen wir aber nicht verzichten. Sky zeigt auch in dieser Saison alle Spiele live, allerdings hinter einer Bezahlschranke. Der Pay-TV-Sender beginnt mit der Übertragung von HSV gegen Paderborn bereits um 18 Uhr. Nach der Vorberichterstattung kommentiert Hansi Küpper das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Verfolgen könnt Ihr das Spiel auch auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD) in der Konferenz mit dem zweiten Freitagspiel der 2. Bundesliga, Arminia Bielefeld gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Sky bietet zur Partie zwischen dem HSV und Paderborn und zur Konferenz auch Livestreams an. Sky-Kunden sehen diese via Sky Go ohne Zusatzzahlung. Alle anderen haben die Möglichkeit, den Streaming-Dienst von Sky zu nutzen. Dafür gibt mehrere Angebote, beispielsweise das ein Jahr gültige Monatsabo zum monatlichen Preis von 24,99 Euro. Über die kostenlosen Apps Sky Go und WOW könnt Ihr die Livestreams auch auf Eurem Handy oder Tablet abrufen.

Den Livestream von Sky zu HSV vs. SC Paderborn zeigt auch OneFootball. Ohne den Abschluss eines langfristigen Abos kostet das 3,99 Euro.

HSV vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX ist in der 2. Bundesliga ganz nah am Ball. Wir berichten von jedem Spiel in Form eines ausführlichen Livetickers - also auch heute vom Spitzenspiel zwischen dem HSV und Paderborn.

Hier geht's zum Liveticker Hamburger SV - SC Paderborn.

HSV vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spiel: 2. Bundesliga, 31. Spieltag

2. Bundesliga, 31. Spieltag Duell: HSV vs. SC Paderborn

HSV vs. SC Paderborn Datum: 5. Mai

5. Mai Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Hamburg Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky, OneFootball

Liveticker: SPOX

© getty In der Hinrunde gewann der HSV in Paderborn mit 3:2.

2. Bundesliga, HSV vs. SC Paderborn: Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Königsdörffer, Glatzel, Dompé

Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Königsdörffer, Glatzel, Dompé Paderborn: Huth - M. Hoffmeier, Tob. Müller, Humphreys - Justvan, Rohr, Schallenberg, Obermair - S. Conteh, Leipertz, Muslija

